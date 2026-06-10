Con un gol de Messi, Argentina le ganó 3 a 0 a Islandia en el último amistoso antes del Mundial

Los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron 3 a 0 a Islandia en la previa de la cita mundialista. Messi ingresó desde el banco y anotó de penal

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Lionel Messi anotó el segundo de penal para la selección argentina.

La selección argentina jugó el último amistoso de preparación antes del Mundial 2026 ante Islandia, en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama , y ganó 3 a 0. Los goles: Valentín Barco, Lionel Messi de penal y Thiago Almada .

¡GOL, CAPITÁN! A los 26' del segundo tiempo, Lionel Messi anotó de penal el 2-0 de #Argentina ante #Islandia tras la falta de Elías Ólafsson sobre Lautaro Martínez. pic.twitter.com/Vy4MQc4vJA

Ingresaron: Cuti Romero, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Nico González, Thiago Almada, Lionel Messi y Gonzalo Montiel.

Comenzó el segundo tiempo.

Argentina manejó la pelota, pero con escasa profundidad. Final del primer tiempo. Argentina 1 - Islandia 0.

8' Gol de Valentín Barco para Argentina.

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A los 8' del primer tiempo, Valentín Barco anotó el 1-0 de #Argentina ante #Islandia en el Jordan Hare Stadium. pic.twitter.com/86dnE8TlUT — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

>>Leer más: La selección argentina jugará sin Messi y sin el mediocampo tradicional

ARRR1 La formación de Argentina ante Islandia.

La formación argentina

Argentina juega con: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios Valentín Barco; Giuliano Simeone, José Manuel “Flaco” López y Nicolás Paz.

El duelo ante Islandia tiene además un condimento especial para la sede: el Jordan-Hare Stadium, escenario histórico del fútbol americano universitario, recibirá a la selección argentina en una de las últimas pruebas antes del comienzo de la Copa del Mundo.

Argentina debutará en el Mundial ante Argelia el próximo martes 16 de junio en Kansas City.