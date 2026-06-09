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Vuelve a circular el colectivo que brinda techo y calor a gente en situación de calle

El anuncio lo realizó la referente de Rosario Solidaria, Jorgelina de la Torre. La ONG fue nombrada Institución Distinguida por el Concejo Municipal

9 de junio 2026 · 13:33hs
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Como el año pasado

Como el año pasado, el colectivo  solidario que volverá a recorrer plazas del centro para ofrecer refugio a personas que están en la calle
El colectivo solidario partirá mañana desde el Museo Castagnino

El colectivo solidario partirá mañana desde el Museo Castagnino
Los integrantes de Rosario Solidaria

Los integrantes de Rosario Solidaria, la ONG fue distinguida hoy por el Concejo Municipal

La ONG Rosario Solidaria fue nombrada Institución Distinguida por el Concejo Municipal por sus 15 años de trabajo social ininterrumpido en la ciudad. El acto también fue escenario para el lanzamiento, por segundo año, del colectivo que se convierte en refugio móvil y que se destina a personas que están en situación de calle y no pueden ir a alguno de los refugios municipales.

Luego de la celebración, que se hizo este martes por la mañana en el Monumento a la Bandera, Jorgelina de la Torre, integrante del equipo fundador de Rosario Solidaria, anunció que “a partir de mañana, vuelve el colectivo solidario y saldrá a las calles por primera vez este año”.

De la Torre sostuvo que el micro solidario es una iniciativa impulsada “con la Fundación Flecha Bus y el Refugio Sol de Noche, en calidad de acompañante. Es una iniciativa que pusimos en práctica por primera vez el año pasado, con muy buena repercusión. Es una ayuda muy grande para personas en situación de calle. En principio, va a funcionar los miércoles”.

Qué capacidad tiene el colectivo solidario

La representante de Rosario Solidaria recordó que se trata de un micro acondicionado para que puedan pernoctar 23 o 24 personas que pueden dejar sus pertenencias en la bodega del rodado.

>> Leer más: Frío cero en Rosario: un colectivo se convierte en refugio para quienes viven en la calle

“Los refugios hacen un trabajo espectacular, pero muchas veces tienen algunas restricciones con las pertenencias de las personas. Nosotros ponemos las pertenencias en la bodega del colectivo y a las personas se les entrega un comprobante, como se hace cuando uno viaja, y cuando se bajan se la llevan”, destacó de la Torre.

micro solidario 2

El colectivo partirá este miércoles desde la explanada del Museo Juan B. Castagnino, en Pellegrini y Oroño. “Estará allí de 21 a 22. A partir de esa hora, recorreremos distintas las plazas Sarmiento, San Martín y López, para finalmente parar a dormir en la zona del laguito del parque Independencia”, agregó De La Torre.

La titular de Rosario Solidaria señaló en declaraciones periodísticas que la ONG que brinda atención a unas 150 personas por semana: “En algunas zonas damos desayunos todos los días, en otros tres veces por semanas. Atendemos a alrededor de 25 personas en cada punto de reunión, unas 150 por semanas”.

Rosario Solidaria, Institución distinguida

La ONG Rosario Solidaria nació en junio de 2011 impulsada por un grupo de personas que, preocupadas por la realidad social de la ciudad, decidieron involucrarse y construir respuestas concretas frente a distintas situaciones de vulnerabilidad. El grupo fundador estuvo integrado por Fabiola Pavetto, Mina Domínguez, Silvina Hamoui, Chinchu Moroni, Mariu Couvert y Jorgelina de la Torre.

>> Leer más: Frío en Rosario: cómo ayudar a las personas en situación de calle y dónde donar ropa de abrigo

Desde sus inicios, Rosario Solidaria se propuso ser un puente entre quienes atraviesan una necesidad y quienes desean colaborar, promoviendo una solidaridad organizada, cercana y profundamente humana.

En 2026, la ONG celebra 15 años de trabajo ininterrumpido, sosteniendo un mismo espíritu: ver al otro, reconocer su dignidad, aliviar su dolor y acompañarlo desde la empatía, la presencia y la acción concreta. "Somos una organización integrada íntegramente por voluntarios, convencidos de que el compromiso colectivo puede transformar realidades y fortalecer los lazos comunitarios", afirman.

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