La Capital | Romero

Cuti Romero es la obsesión de un poderoso equipo de la Premier League

El defensor de la selección argentina y de Tottenham está en la mira de Manchester United, que pretende formar una dupla junto a Lisandro Martínez

9 de junio 2026 · 11:55hs
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Cuti Romero tiene contrato vigente con Tottenham y su cláusula de salida es de 60 millones de euros.

Cuti Romero tiene contrato vigente con Tottenham y su cláusula de salida es de 60 millones de euros.

Cristian “Cuti” Romero volvió a tener acción con la camiseta de la selección argentina y dejó atrás las incógnitas que existían sobre su estado físico. El defensor sumó minutos en el amistoso ante Honduras, en lo que representó su regreso a las canchas después de la lesión sufrida en su rodilla derecha. Mientras recupera ritmo de competencia en la antesala del Mundial 2026, su nombre comenzó a sonar con fuerza en uno de los clubes más importantes de Inglaterra.

Manchester United sigue de cerca la situación del zaguero y evalúa presentar una propuesta formal para incorporarlo durante el próximo mercado de pases. La dirigencia de los Diablos Rojos considera prioritaria la llegada de un defensor de experiencia y liderazgo, características que Romero mostró tanto en Tottenham como en la Albiceleste.

Además, su posible desembarco en Old Trafford permitiría reconstruir una sociedad que dio grandes resultados con la camiseta Albiceleste junto a Lisandro Martínez. Según trascendió, el conjunto inglés entiende que la presencia de Martínez puede jugar un papel importante en una eventual negociación. Ambos defensores mantienen una estrecha amistad desde hace varios años y compartieron numerosos momentos dentro del seleccionado nacional.

La cláusula que deberá pagar Manchester United

Su rendimiento dentro del campo ha acaparado la atención de varios equipos y, sobre todo, de Manchester United. Pero la operación no se presenta sencilla. Romero renovó su contrato con los Spurs durante 2025 y quedó vinculado al club londinense mediante un acuerdo de larga duración.

Dentro de ese convenio se estableció una cláusula de rescisión valuada en 60 millones de euros, una cifra que obliga a cualquier interesado a realizar una inversión considerable para quedarse con el pase del defensor de la selección argentina.

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