Femicidio de Sofía Delgado: confirmaron que Mordini seguirá preso por otros seis meses

La Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de la defensa, que buscaba su liberación y que fuera considerado solo como encubridor. La querella sostuvo que las pruebas lo vinculan directamente con el crimen de la joven de 20 años en San Lorenzo.

La Cámara de Apelaciones de Rosario confirmó por otros seis meses la prisión preventiva efectiva de Eduardo Mordini, imputado por el femicidio de Sofía Delgado. La jueza Carolina Hernández ratificó así la medida que había dispuesto en primera instancia el juez Eugenio Romanini. “Se debatieron en la audiencia todas las pruebas que son contundentes contra la totalidad de los imputados, entre ellas las que involucran a Mordini”, señaló tras la audiencia el abogado querellante Gabriel Filippini.

La defensa había solicitado el cese de la prisión preventiva al sostener que Mordini atraviesa conflictos familiares y que su integridad física correría peligro dentro de la unidad penitenciaria. “El acusado alega que tiene unas cuestiones en el Juzgado de Familia y que en la cárcel lo quieren asesinar, por lo que pide salir de la situación preventiva”, explicó Filippini.

Sin embargo, la querella se opuso al planteo y sostuvo que existen numerosas evidencias que comprometen al imputado. Entre ellas mencionó resultados de ADN, el uso del vehículo que habría sido utilizada para trasladar el cuerpo de la víctima, mensajes intercambiados entre los acusados y diversos elementos secuestrados durante la investigación. “Hay muchas pruebas que los incriminan, desde una gasa con ADN de uno de los acusados hasta los mensajes entre ellos donde hablan de amenazas a Sofía. También se encontraron visitas a páginas de contenido sexual con imágenes compatibles con la forma en que fue encontrado el cuerpo de la víctima”.

Otro de los puntos debatidos durante la audiencia fue el intento de la defensa de modificar la calificación legal de la conducta atribuida a Mordini. Según Filippini, el objetivo era presentarlo únicamente como encubridor y desvincularlo de la ejecución del crimen. “La defensa pretende posicionarlo como un encubridor, como alguien que no participó en el homicidio. Sin embargo, hay una gasa que tiene ADN tanto de Mordini como de Bevilacqua. Para nosotros, los dos participaron del homicidio”, aseguró.

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Un femicidio salvaje

El femicidio de Sofía Delgado consternó a toda la comunidad a fines de octubre de 2024. Las dos semanas de intensa búsqueda, que comenzó en San Lorenzo, pero se extendió a Rosario y la zona, finalizaron cuando uno de los involucrados se quebró, confesó el crimen y señaló el punto justo donde encontrar el cuerpo, ya sin vida, de la joven de 20 años. ¿Qué pasó con Sofía? ¿Por qué cayó en las manos de sus captores? ¿Qué hay detrás del asesinato de una joven que cuidaba a sus hermanos?; las preguntas las planteó la querella que representa a los hermanos de Sofía.

La causa tiene cinco imputados. Alejandro Bevilacqua, de 35 años, Eduardo "Pata" Mordini, de 47 años, y Brian Bauman, de 34 años, fueron detenidos incluso antes del hallazgo del cuerpo y terminaron imputados como autores de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas cometido contra una mujer mediando violencia de género, delito que prevé prisión perpetua. También hay dos mujeres, Natalia P., de 46 años, y Miranda L., de 29, imputadas de encubrimiento agravado que están en libertad con restricciones y cada 15 días se presentan en Fiscalía a constatar su domicilio.

El 15 noviembre de 2024 la policía encontró el cadáver de Sofía en un camino rural de Ricardone, en el lugar exacto que había señalado Mordini luego de quebrarse ante la fiscalía. El hallazgo terminó de encaminar la investigación, cuyo último avance conocido es este pedido de la querella para examinar celular de este imputado.

En plena investigación Mordini se presentó a declarar frente a Ortigoza, los querellantes y demás defensores, y el juez Eugenio Romanini. Respondió preguntas del fiscal, enfocadas en lo ocurrido en el taller de Puerto General San Martín propiedad de Mordini donde se encontró el Peugeot 308 que Bevilacqua utilizó para buscar a Sofía la noche que desapareció. Por su parte, la querella hizo foco en las comunicaciones entre Bevilacqua y Mordini y en el comportamiento de éste durante la noche del 30 de octubre, última vez que se vio con vida a Sofía.

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Al ser consultado sobre sus pasos esa noche, Mordini “frenó su declaración, pidió que desalojaran la sala porque debía mencionar a una mujer y un hombre, uno de ellos muy conocido en San Lorenzo, y nadie se opuso. Entonces contó que se encontró con ellos en la casa de la mujer y que habían jugado a las cartas como si fueran amigos”, dijo a La Capital Filippini, que representa como querellante a Agustín, Micaela y Lourdes los tres hermanos de Sofía Delgado.∏