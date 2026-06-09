Islandia encabeza la lista de los países más seguros del mundo

El Índice de Paz Global, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) con sede en Australia, asegura que el mundo es menos pacífico que el año pasado. En medio de violencia, amenazas y guerras, la lista del organismo evidencia que hay países donde la balanza se inclina más hacia el paraíso.

El índice clasifica a 163 naciones basándose en 23 indicadores, que abarcan desde el gasto militar y los conflictos en curso hasta las tasas de homicidios y la percepción de seguridad. Los países con mejores resultados suelen combinar bajos niveles de violencia con instituciones que funcionan eficazmente, una gran confianza social, buenas relaciones con los países vecinos y una elevada calidad de vida.

►1: Islandia. Es el líder del índice desde 2008 y sigue siendo el país más seguro del mundo. Mejoró un 2 % en 2026, impulsado por una marcada disminución de las manifestaciones violentas, y continúa ocupando una posición destacada en cuanto a seguridad, bajos niveles de conflicto y escasa militarización. "En Islandia, la paz nos rodea en la naturaleza, pero también es una elección consciente arraigada en nuestras comunidades cohesionadas", afirmó Oddný Arnarsdóttir, directora de Visit Iceland.

►2: Nueva Zelanda. Su crecimiento en el ranking se debe en gran medida a una reducción en las importaciones de armas, y sigue siendo una de las naciones más seguras y menos militarizadas del mundo. Gran parte de esa paz se debe a la geografía. "Estar tan lejos de todo significa que Nueva Zelanda ha logrado evitar, en gran medida, el caos geopolítico que arrastra a otras naciones a conflictos", señaló Warwick Woodley, fundador de NZ Golden Visa. Sin embargo, también atribuye este hecho a la cultura: la gente suele ser tranquila y directa. "Por lo general, está más interesada en seguir adelante con sus asuntos que en buscar problemas o generar discordia", sostuvo.

►3: Suiza. Saltó del quinto puesto al tercero, combinando bajas tasas de criminalidad con una política de neutralidad militar de larga data. "Aquí, la gente parece dispuesta a dejarles a los demás su espacio", dijo Cornelia Choe, coach ejecutiva y autora residente en Ginebra, que expone la "sensación de confianza" que se vive en el país en una situación personal: dos veces perdió su cartera en Suiza; la primera, un desconocido se la envió por correo con el dinero en efectivo todavía adentro; la segunda, alguien encontró su tarjeta de crédito y sin dudar acudió al banco para cancelarla y evitar un posible fraude.

►4: Eslovenia. Por primera vez entre los cinco primeros puestos, Eslovenia muestra un gasto militar bajo y niveles de seguridad elevados. "Los eslovenos valoran enormemente la comunidad y pasan mucho tiempo en contacto con la naturaleza; creo que eso nos aporta calma y estabilidad", dijo Jerneja Zver, residente en Liubliana y responsable de operaciones en Europa del Este para Intrepid Travel. Zver comenta que pasa la mayor parte de los fines de semana al aire libre, ya sea haciendo senderismo, ciclismo o esquí, o bien reuniéndose con amigos y familiares.

►5: Irlanda. Con bajos niveles de violencia y escasa participación en conflictos internacionales, el pasado turbulento del país hace que todos hagan su esfuerzo por mantener la actual sensación de seguridad. "La experiencia histórica de Irlanda como nación hace que sus habitantes sean muy conscientes de los peligros de los prejuicios y de la importancia de mostrarse generosos y acogedores con los demás", afirmó Didi Ronan, fundadora de Native, un hotel de enfoque regenerativo situado en West Cork. Ronan aseguró que "en una época de volatilidad e incertidumbre a nivel mundial, resulta reconfortante encontrarse en una isla remota del Atlántico, rodeado de buena música, paseos y libros".