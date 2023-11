Hace 40 años Argentina lograba enriquecer uranio por primera vez

Para este físico y alto oficial de la Armada, la expansión del programa nuclear se justificaba en “la necesidad de incrementar la capacidad energética del país”, escribe Hurtado, y si bien señala que, “para los militares argentinos el tema nuclear se entreveraba con razones de orden geopolítico”, para el entonces titular de la CNEA la razón dominante no era militar, sino económica. “Castro Madero fue clave, porque se largó a apoyar con todo el enriquecimiento de uranio. Si no fuera por él, no hubiéramos podido hacerlo”, recordó Conrado Varotto, quien dirigió el Invap desde su creación en 1976 hasta 1991, y fue el responsable del proyecto de enriquecimiento.