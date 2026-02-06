La Capital | Información General | tortas fritas

Tarde de lluvia: cómo hacer tortas fritas de forma fácil y en casa

El tiempo invita a ponerse a amasar unas tortas fritas, una opción simple, barata y tradicional para merendar

6 de febrero 2026 · 09:32hs
Tortas fritas

Tortas fritas, un plato ideal para estos días de lluvia en Rosario.

Estos últimos días, las nubes y la lluvia fueron protagonistas en Rosario. Entre cielos grises y temperaturas más agradables, sin dudas, el tiempo se puso ideal para preparar unas tortas fritas, un plato que ya es marca registrada de los días lluviosos y cuya preparación se puede llevar a cabo fácilmente en casa.

Como ocurre con cada plato, no existe una sola receta para hacer tortas fritas. Tanto la elaboración como algunos de los ingredientes elegidos dependen del gusto del consumidor, por lo que cada uno puede darle su toque particular.

Las tortas fritas son compañeras ideales del mate, té, mate cocido o chocolatada. Se pueden servir sin aditivos, con azúcar espolvoreada, e incluso algunos amantes de lo dulce la combinan con dulce de leche. Basta que la masa esté bien hecha y que la cocción la deje crocante para que la torta frita alcance su esplendor.

La receta para hacer tortas fritas tiene además un atractivo contundente: es esencialmente barata, porque lleva pocos ingredientes y muy accesibles. La masa es muy básica y para hacerla solo se necesitan tres elementos: harina de trigo, agua tibia y sal. Luego hay variantes, ya que se puede hacer con aceite vegetal neutro, grasa vacuna o manteca. Solo es cuestión de gustos.

>>Leer más: Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Los ingredientes de las tortas fritas

Los ingredientes para una receta de tortas fritas son los siguientes:

  • 600 gramos de
  • 1 cucharada de sal fina
  • 50 gramos de manteca o grasa vacuna (opcional)
  • 300 centímetros cúbicos de agua tibia
  • Azúcar para espolvorear
  • Aceite para freír

La receta de las tortas fritas

Una vez reunidos los ingredientes, el procedimiento para prepararlas es el siguiente:

1. Tamizar la harina con la sal e incorporar la manteca y el agua tibia en un recipiente o sobre la mesada.

2. Formar una masa y dejar reposar 30 minutos con el recipiente tapado.

3. Estirar la masa y cortar círculos o cuadrados, dar la forma que se prefiera. Realizar un agujero en el medio de cada una para facilitar el freído o pinchar con un tenedor.

4. Colocar el aceite en una sartén o cacerola. Si tiene tapa, colocársela y calentar a fuego fuerte.

5. Una vez hierva el aceite, colocar la masa en grupos sin que se amontonen y cocinar a fuego fuerte hasta finalizar la cocción. Guiarse por el color de la masa y retirar cuando alcance el marrón deseado.

6. Es opcional servir espolvoreadas con azúcar o incluso untar con dulce de leche. También se pueden disfrutar saladas.

