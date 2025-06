Ligero aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil: cuánto será en julio

Luego de no llegar a un acuerdo con el Consejo del Salario, el gobierno nacional estableció nuevos valores escalonados. Qué pasa con las jubilaciones

El nuevo monto fue publicado en la Resolución 5/2025 del Boletín Oficial, y está enmarcada en un aumento progresivo del SMVM, que el gobierno nacional definió tras no llegar a un acuerdo con el Consejo del Salario.

En ese sentido, los aumentos que se registren en el SMVM también repercuten en las programas sociales. Por ejemplo, la prestación por desempleo, que se calcula en base a la mejor remuneración neta de los últimos seis meses laborales y toma como tope un rango fijado entre el 50% y el 100% del SMVM, se modifica automáticamente ante cada aumento del piso salarial.

Por otro lado, las Becas Progresar también tendrán una modificación, y lo mismo sucederá con las asignaciones familiares y otros programas sociales. ¿Qué sucede con las jubilaciones?

Aumento del salario mínimo: ¿qué pasa con las jubilaciones?

De acuerdo con la legislación vigente, los jubilados que pertenecen al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que accedieron a su haber sin moratoria, tienen derecho a percibir el 82% del SMVM. Frente al aumento del salario mínimo, ¿habrá un aumento en las jubilaciones?

La respuesta es no. Esto se debe a que este mecanismo solo activa un pago adicional cuando el SMVM supera la jubilación mínima. No obstante, por el momento el salario mínimo no estaría superándola.

Por este motivo, no habrá un aumento en las jubilaciones, si bien el SMVM sí recibió una ligera suba.