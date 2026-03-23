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Falleció el dueño e impulsor de OnlyFans tras una "larga lucha contra el cáncer"

Leonid Radvinsky murió a los 43 años, luego de convertirse en un importante inversor que acompañó el crecimiento exponencial de la plataforma para adultos

23 de marzo 2026 · 14:33hs
El dueño de OnlyFans falleció tras batallar contra un cáncer.

El dueño de OnlyFans falleció tras batallar contra un cáncer.

El dueño y principal autor del crecimiento de la plataforma OnlyFans, Leonid Radvinsky, murió a los 43 años luego de “una larga lucha contra el cáncer”, según confirmó oficialmente la empresa a través de un comunicado. El ucraniano que residía en Florida no acostumbraba a brindar declaraciones ante los medios y mantenía un perfil reservado.

A diferencia de otros empresarios de grandes plataformas de internet, Radvinsky llevó una vida discreta y llena de misterio, una postura casi opuesta al mecanismo de la aplicación que lideró, reconocida por su alto contenido para adultos y al exhibicionismo.

Nacido en Odesa, Ucrania, en 1982, se mudó a Chicago, Estados Unidos, junto a su familia cuando era apenas un niño. Se graduó en economía en la Universidad de Northwestern en 2002 y contaba con capacitaciones en programación informática, con la práctica de crear sitios web desde su adolescencia.

El propio Radvinsky se describió en su perfil de LinkedIn como un “inversor de capital de riesgo, filántropo y emprendedor tecnológico con especial interés en las plataformas emergentes de redes sociales”.

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“Durante las últimas dos décadas, Leo se ha dedicado a crear empresas exitosas en los campos de las comunidades sociales, la publicidad digital, el alojamiento web y el desarrollo de software”, agregó.

La muerte del dueño de OnlyFans

Radvinsky recibió alrededor de 1.800 millones de dólares desde 2021 por los ingresos provenientes de la plataforma de suscripción que permite a los creadores de contenido monetizar su trabajo directamente de sus seguidores, quienes pagan suscripciones mensuales o abonan por visualizaciones.

En 2024, el ucraniano trasladó su participación en OnlyFans a un fideicomiso, por lo que la plataforma atraviesa un período de incertidumbre por el destino de la propiedad. Cabe destacar que el empresario había adquirido la mayoría de la plataforma en 2018 y la consolidó como un fenómeno de internet.

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Unos años antes, en 2016, OnlyFans fue creada por Guy y Tim Stokely, padre e hijo de origen británico. La empresa aumentó su popularidad en plena pandemia, ya bajo el dominio de Radvinsky, y recibió a miles de actores y trabajadores sexuales que buscaban una fuente alternativa de ingresos.

Cómo funciona OnlyFans

Si bien OnlyFans es conocida como una de las tantas redes sociales de la actualidad, su función es la de una plataforma de micromecenazgo de contenido para adultos y pornográfico.

Su estilo es directo y sencillo: los creadores de contenido crean una cuenta y publican su material personal, al cual cualquier usuario puede acceder mediante el pago de una cuota mensual de suscripción o pagando de manera individual por un contenido determinado.

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Cada vez más personas eligen OnlyFans como salida laboral y a la hora de consumir contenidos de tipo erótico o sexual.

Cada vez más personas eligen OnlyFans como salida laboral y a la hora de consumir contenidos de tipo erótico o sexual.

De estos ingresos que se generan mediante el pago por el acceso a contenidos, OnlyFans se queda con aproximadamente un 20%, mientras que el 80% de ese dinero queda en manos del creador del contenido. A su vez, el perfil del usuario puede contar con contenido gratuito o de pago para los suscriptores, con posibilidad de que sean fotografías, videos o archivos de audio.

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En los últimos tiempos, la empresa intentó cambiar su imagen y diversificar su audiencia promoviendo la llegada de celebridades, deportistas y chefs a su plataforma, aunque la gran parte de su contenido continúa siendo para adultos.

El perfil inversor de Radvinsky

Radvinsky fundó en el 2009 el fondo de capital Leo, el cual invirtió principalmente en empresas tecnológicas a lo largo de los años. Así fue como en 2018 concretó la compra del 75% de participación en Fenix Internacional Limited, dueños de OnlyFans.

Según los informes de la mencionada compañía, la plataforma de contenidos tenía ingresos superiores a 6.600 millones de dólares hacia finales de 2023. Desde la página de negocios Bloomberg señalaron que el empresario mantenía conversaciones para vender una participación del 60% de OnlyFans a una firma con sede en San Francisco, Estados Unidos, y ese acuerdo le otorgaría un valor de unos 5.500 millones de dólares a la plataforma.

Por su parte, Radvinsky tuvo otras incursiones en el negocio de la pornografía a través de internet, cuando formó parte de un grupo que ideó sitios web para mayores, como la fundación de MyFreeCams en 2004.

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