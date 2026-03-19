Se estrena "Sólo Fanáticos", el film de Leo Damario que explora el universo de Only Fans

Protagonizada por Benjamín Vicuña, Emilia Attias y Antonella Kruger, “Solo Fanáticos” tuvo su Avant premiere en Atlas Paseo Alcorta y ya está disponible en cines

“Solo Fanáticos” , el nuevo film dirigido por Leo Damario, es uno de los grandes estrenos de cine de esta semana. La película argentina que cuenta con un elenco estelar integrado por de Benjamín Vicuña, Emilia Attias, Martín Slipak y Antonella Kruger , llegó este jueves a más de 50 salas del país y el martes se vivió la Avant premiere en Atlas Paseo Alcorta, con la presencia de sus protagonistas y distintas figuras del espectáculo.

Se trata del séptimo estreno del director marplatense, que vuelve a apostar por una propuesta atravesada por el arte pop, la libertad y el libertinaje. Damario es un cineasta argentino que debutó a los 24 años en la Berlinale con Olympia. Además de sus largometrajes, entre ellos "Palmera" y "Bohemia", el marplatense dirigió videoclips para Babasónicos, Miranda! y Andrés Calamaro. Su serie "Victoria, Psicóloga Vengadora" fue ganadora del Cóndor de Plata y está disponible en Amazon Prime Video.

Tal como indica su nombre, en "Solo Fanáticos" la trama se centra en el universo de OnlyFans y en las nuevas formas de cuentapropismo digital, para hablar del cuerpo y la exposición en búsqueda de la subsistencia. En ese sentido, su director detalló: “Hicimos una película corta y contundente, de 70 minutos donde siempre pasan cosas. " Sólo Fanáticos" es una propuesta moderna para un público joven que vive el cine como una experiencia dinámica y pop”.

La Avant premiere de "Solo Fanáticos"

Este martes 17 de marzo se vivió la Avant premiere del film en el Atlas Paseo Alcorta. Entre los presentes hubo más de 200 invitados, incluyendo famosos, personalidades y funcionarios.

También asistieron algunos de sus protagonistas, como Benjamín Vicuña, Emilia Attias, llegada especialmente desde Nueva York, Martín Slipak y la protagonista Antonella Kruger, ex Miss Argentina que debuta en la pantalla grande con un desafiante rol principal.

Entre las celebridades y figuras que dijeron presente tanto en la alfombra roja como en la exclusiva función se encontraban Benja Alfonso, Melody Luz, Alex Caniggia, Nai Awada, Panni Margot, Pablo Agustín y la influencer Antonia Robolini.

Emilia Attias, Antonella Kruger, Leo Damario y Benjamin Vicuna cierran una de las dos funciones especiales de la noche para 200 personas

De qué se trata "Sólo Fanáticos"

En 77 minutos "Sólo Fanáticos" cuenta la historia de Antonella, interpretada por Antonella Kruger, una creadora de contenidos eróticos que, embarazada de ocho meses y abandonada por el padre de su hijo, decide tomar el control de la situación.

Con la ayuda de su amiga Emi –Emilia Attias, que interpreta a una sugar baby del mundo de los trabajadores sexuales- arma un plan de venganza que combina el universo de OnlyFans con una mirada cruda sobre la maternidad y el deseo.

Lo que empieza como una forma de monetizar la exposición corporal se convierte en una exploración profunda de los vínculos, la maternidad, el deseo, la identidad y el sistema que rodea y mercantiliza todo eso.

El elenco completa con el regreso de Nacha Guevara, la presencia de Benjamín Vicuña, Rafael Spregelburd y el debut cinematográfico de Donato De Santis.

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