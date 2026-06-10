Ansés confirmó cuándo paga los Vouchers Educativos en junio 2026: quiénes cobran el beneficio

Las familias que obtuvieron la aprobación del programa ya pueden consultar la fecha de acreditación y el estado de su solicitud. En esta nota, los detalles

Los vouchers educativos son un refuerzo económico para familias con hijos en escuelas privadas

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Ansés ) confirmó el cronograma de pago de los Vouchers Educativos correspondiente a junio de 2026. El programa, impulsado por la Secretaría de Educación, otorga una asistencia económica destinada a familias con hijos que asisten a escuelas privadas con aporte estatal.

Los beneficiarios que completaron la inscripción y obtuvieron la aprobación del trámite ya pueden consultar el estado de la solicitud y la fecha de acreditación del dinero.

Según informó el organismo, los pagos comenzaron a procesarse durante esta semana y se depositan directamente en la cuenta bancaria o billetera virtual declarada al momento de la inscripción.

En el caso de quienes eligieron cobrar mediante billeteras virtuales, algunas plataformas ya informan la fecha estimada de acreditación.

Por ejemplo, los usuarios que perciben el beneficio a través de Mercado Pago tienen prevista la acreditación para el viernes 12 de junio de 2026, sin distinción por terminación de DNI.

El pago se realiza al adulto responsable registrado ante Ansés. Cuando ambos progenitores figuran como responsables y conviven con el estudiante, el beneficio se acredita a la madre.

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Cómo saber si aprobaron la solicitud del Voucher Educativo

Aunque la inscripción para el ciclo lectivo 2026 cerró el pasado 30 de abril, quienes realizaron el trámite todavía pueden verificar si fueron aceptados.

Para consultar el resultado deben ingresar a la plataforma oficial de Vouchers Educativos con su usuario y contraseña, luego entrar en la sección de seguimiento de trámite y verificar si la solicitud figura como aprobada o rechazada.

En caso de rechazo, el sistema informa el motivo correspondiente.

Las familias que recibieron una respuesta negativa por motivos académicos vinculados al estudiante pueden presentar un reclamo. El trámite se realiza de manera online y debe efectuarse dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado.

Quiénes pueden cobrar los Vouchers Educativos

El programa está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años que concurren a instituciones educativas privadas de nivel inicial, primario o secundario que reciben al menos un 75% de aporte estatal.

Además, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener DNI argentino.

Acreditar al menos dos años de residencia legal en el país.

Tener hijos o menores a cargo escolarizados en establecimientos alcanzados por el programa.

No superar ingresos familiares equivalentes a siete salarios mínimos, vitales y móviles.

El beneficio es compatible con otras prestaciones sociales y se otorga por cada hijo que cumpla con las condiciones establecidas.

El monto del programa varía según cada institución educativa, ya que equivale a hasta el 50% del valor de la cuota escolar. Por ese motivo, la asistencia puede ser diferente entre beneficiarios, dependiendo del nivel educativo y de la cuota que cobre cada establecimiento.

Una vez aprobado el beneficio, las familias deben cumplir ciertos requisitos para conservarlo. La principal condición es que el estudiante mantenga su condición de alumno regular. Cada escuela informa mensualmente esa situación a las autoridades correspondientes, lo que permite verificar la continuidad del refuerzo económico.