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La desigualdad de los ingresos aumentó durante el segundo trimestre

La brecha entre las medianas de los extremos de la escala se mantuvo en 13 veces, igual que un año atrás, según el relevamiento del Indec

1 de octubre 2026 · 19:36hs
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El ingreso promedio en el decil más bajo rondó los $134.000.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El ingreso promedio en el decil más bajo rondó los $134.000.

La desigualdad de ingresos registró un leve aumento en el segundo trimestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior. El coeficiente de Gini pasó de 0,424 a 0,428, mientras que el 10% de la población con mayores ingresos concentró el 32,3% de los recursos y el segmento de menores ingresos recibió apenas el 1,8%, según el informe sobre distribución del ingreso publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El deterioro se suma al aumento de la pobreza señalado en los últimos datos y vuelve a poner el foco en las dificultades de los sectores de menores ingresos para sostener su poder adquisitivo. El relevamiento, elaborado con información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), comprende 31 aglomerados urbanos.

El coeficiente de Gini mide la desigualdad en la distribución del ingreso y toma valores entre cero y uno: cuanto más se acerca a uno, mayor es la desigualdad. El registro del segundo trimestre también superó levemente el 0,427 del último trimestre de 2025, un período que, al igual que abril-junio, incluye el cobro del aguinaldo. En cambio, bajó frente al 0,442 del primer trimestre de 2026.

Las diferencias también se reflejaron en los ingresos familiares por persona. El promedio del 40% de menores ingresos fue de $260.839 mensuales, frente a $624.276 para el estrato medio y $1.672.291 para el 20% de mayores ingresos.

La brecha entre las medianas de los extremos de la escala se mantuvo en 13 veces, igual que un año atrás. En el decil más bajo, la mediana del ingreso por integrante del hogar fue de $134.000, mientras que en el más alto alcanzó los $1.800.000. Este indicador permite comparar el valor central de cada grupo, sin que los ingresos extremos distorsionen el resultado.

El mercado laboral

En el mercado laboral, la mitad de las personas ocupadas percibió hasta $900.000 mensuales por su actividad principal. El promedio fue de $1.129.527, aunque con diferencias marcadas según el tipo de inserción laboral, detalla Indec.

Por su parte, los asalariados con descuento jubilatorio cobraron, en promedio, $1.433.794, mientras que quienes no tenían ese descuento recibieron $706.204: menos de la mitad. En términos nominales, los ingresos de ambos grupos aumentaron un 26,5% y un 24,9% interanual, respectivamente. Esas variaciones, por sí solas, no indican una mejora del poder de compra, ya que deben compararse con la inflación del período.

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