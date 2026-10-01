Día del Café: ¿por qué el café se sirve con un platito debajo?

Aunque hoy es una costumbre incuestionable en bares y cafeterías, el uso del plato tiene una razón histórica que pocos conocen

A lo largo de los años se mantiene firme una tradición en bares: poner un plato debajo de la taza de café

El café celebra su día este primero de octubre. Sin dudas, es una de las bebidas más presentes en las rutinas cotidianas de los argentinos. Lo toman quienes salen temprano a trabajar y tienen extensas jornadas laborales y también quienes deben estirar estudiando hasta la madrugada , pero no hay nada como el ritual que consiste en sentarse en una cafetería a degustar de un buen cortado, lágrima o café con leche.

Ahora bien, hay una costumbre que se repite desde hace siglos y en distintos bares y cafeterías del mundo. Siempre la taza de café reposa sobre un pequeño plato. Aunque popularmente se cree que este plato funciona como un elemento para apoyar la cuchara o se usa para darle un toque decorativo al café, en realidad estas no son las razones de su uso. Lo cierto es que esta costumbre tiene un origen histórico y útil que pocos conocen.

La utilidad del pequeño palto debajo del café se remonta a épocas pasadas y a lo largo del tiempo se fue modificando su motivo de uso. Según el medio francés L’Internaute, su origen se vincula a una época en la que las tazas no tenían asas . En ese contexto, el pequeño plato servía como soporte para evitar posibles derrames y manchas en la ropa o los manteles.

Sin embargo, otras versiones señalan que en el siglo XVII el plato tenía un uso muy distinto: enfriar el café. En aquel entonces, era una costumbre verter la bebida caliente en el plato para acelerar el enfriamiento. Esto se debía a que, al extenderse sobre una superficie más amplia, el líquido perdía calor con mayor rapidez. Además, la porcelana del plato era un buen conductor térmico.

Cabe destacar que los platos utilizados en ese tiempo eran más hondos que los actuales e incluso, para muchos, resultaban más cómodos que las pequeñas tazas.

Hoy en día el uso del plato debajo de la taza sigue presente tanto en cafeterías como en hogares. En general se utiliza con el objetivo de proteger las superficies del calor de la taza y recoger pequeñas gotas o restos de bebida.

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