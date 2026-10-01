Construcción: el empleo volvió a caer y quedó un 11,5% por debajo del promedio histórico

Se perdieron 4.000 puestos de trabajo en tan solo 30 días. Pymes en alerta, aconsejan tomar los manuales de supervivencia

El sector cerró el mes con un total de 352 mil puestos de trabajo a nivel nacional.

La actividad de la construcción en la Argentina atraviesa una profunda crisis en materia laboral, según el último Informe de Coyuntura publicado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

En el trabajo se indicó que el volumen de ocupación formal registrado durante julio experimentó una marcada desaceleración en comparación con las métricas tradicionales del sector.

Los datos oficiales arrojaron que el nivel de empleo para el citado mes se ubicó un 11,5% por debajo del promedio histórico característico de ese período. Esta media de referencia, consolidada a lo largo de los años para medir la salud laboral del sector en el séptimo mes del año, está estimada en 398.380 trabajadores formales activos.

El desplome sitúa la dotación de personal actual lejos de los estándares habituales de ocupación. Para realizar este diagnóstico y establecer el promedio, la institución estadística contempló un amplio espectro de registros que abarca desde el año 2011 hasta la fecha.

En términos reales, el sector cerró el mes con un total de 352.511 puestos de trabajo registrados en todo el territorio nacional, una cifra que representa una retracción neta del 1,1% en comparación con el mes inmediatamente anterior, lo que equivale a la pérdida de cerca de 4.000 empleos directos en apenas treinta días.

Pese al complejo escenario que muestran las estadísticas consolidadas de julio, el sector privado mantiene las expectativas puestas en la evolución de los meses siguientes.

De hecho, los indicadores tempranos que maneja el propio instituto anticipan una leve corrección al alza de cara a los próximos reportes de ocupación.

Manuales de superviviencia

Por otra parte, empresarios pymes salieron con un fuerte comunicado y alertaron que el sector entra al último trimestre del año en recesión y aconsejan tomar “los manuales de supervivencia”.

“La microeconomía y el entramado pyme ingresan al último trimestre del año atrapados en una recesión homogénea, transversal y de carácter estrictamente estructural”, indicó el último informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

Según el documento, “frente a la ratificación doctrinaria de que el Poder Ejecutivo mantendrá una neutralidad fiscal y monetaria absoluta de cara al armado electoral del 2027, desentendiéndose del enfriamiento urbano, la prioridad de los directorios corporativos debe desplazarse de forma irreversible hacia la conservación del capital de trabajo y el blindaje de la caja diaria”.

Para evitar un colapso patrimonial, el análisis sostiene que las firmas deben estructurar “manuales de supervivencia operativa netamente defensivos”.

Máxima cautela

En esa línea, se remarca la necesidad de “clausurar de inmediato cualquier posición remanente de carry trade, limitando el apalancamiento financiero externo” y “reorientar con urgencia su fuerza de ventas para calificar como proveedores secundarios de los únicos eslabones transables” que conservan tracción.

Según el informe de IPA, el panorama para los próximos meses exige máxima cautela en el sector privado, en un contexto donde se ubica “el 80,9% de los gerentes comerciales proyectando un escenario de estancamiento o de una contracción abierta”.

Con una “demanda interna que opera al límite físico de su capacidad”, las empresas que logren adaptar sus esquemas serán las que aseguren la “sustentabilidad patrimonial” frente a la crisis, resalta el comunicado.