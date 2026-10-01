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Cronograma de Ansés : cuáles son las fechas de pago en octubre

El organismo dio a conocer los aumentos y fechas de pago para el noveno mes del año. Toda la información relevante, en esta nota

1 de octubre 2026 · 14:20hs
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Ya se conoce el calendario de pagos de las jubilaciones de Anses

Ya se conoce el calendario de pagos de las jubilaciones de Anses

Con el noveno mes del año ya llegando a su final, muchas personas comienzan a preguntarse cuánto cobrarán en octubre y qué día específico encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Ansés. Afortunadamente, el organismo se encargó de difundir toda la información pertinente al pago de haberes y prestaciones, para que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas.

En primer lugar, es importante saber que los jubilados y pensionados recibirán este mes un incremento del 1,66%, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así, el haber mínimo para los jubilados pasará de los $428.633 de septiembre a los $435.748 en octubre, sin contar el bono de 70.000 pesos que se otorga a las jubilaciones mínimas. Sostenido sin modificaciones, el bono hará que la jubilación mínima total llegue a $505.748 en octubre. Cabe recordar que quienes cobren haberes superiores a la mínima pero inferiores al piso de $505.748 recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar ese monto total.

En cuanto a las demás prestaciones de Ansés, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) registrará un haber de $348.598 como base, que con el bono llegará a $418.598, mientras que la PNC por Invalidez y Vejez ubicará su haber base en $305.023, totalizando $375.023 con el refuerzo. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará los $156.588 por hijo. Mientras tanto, la Asignación por hijo con discapacidad llegará a $509.863.

>>Leer más: Pagos de Ansés en octubre: de cuánto es el aumento

Cronograma de pagos de Ansés para octubre

Los pagos de Anses se organizan en función del último número del documento de los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: 13 de octubre
  • DNI terminados en 3: 14 de octubre
  • DNI terminados en 4: 15 de octubre
  • DNI terminados en 5: 16 de octubre
  • DNI terminados en 6: 19 de octubre
  • DNI terminados en 7: 20 de octubre
  • DNI terminados en 8: 21 de octubre
  • DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

>>Leer más: Anses actualizó la Prestación por Desempleo en octubre: el nuevo monto y quiénes pueden cobrarla

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

Asignación Universal por Hijo (AUH):

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: 13 de octubre
  • DNI terminados en 3: 14 de octubre
  • DNI terminados en 4: 15 de octubre
  • DNI terminados en 5: 16 de octubre
  • DNI terminados en 6: 19 de octubre
  • DNI terminados en 7: 20 de octubre
  • DNI terminados en 8: 21 de octubre
  • DNI terminados en 9: 22 de octubre

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