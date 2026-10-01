Anmat prohibió una serie de productos médicos de una firma

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de distintos productos médicos de una marca.
Los productos presentaban irregularidades y se almacenaban en un domicilio no habilitado, tal como se detectó luego de una inspección
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de distintos productos médicos de una marca.
La prohibición de los productos se hizo oficial a partir de la Disposición 6313/26, publicada en el Boletín Oficial. La medida fue tomada luego de una inspección a la firma en la que se constató que los productos médicos se almacenaban en un domicilio que no se encontraba habilitado para dicha actividad. Asimismo, muchos de esos productos presentaban irregularidades vinculadas con su rotulado, inspección, manipulación, identificación y trazabilidad.
Tal como establece Anmat, “los establecimientos que realizan actividades relacionadas con productos médicos deben contar con la correspondiente habilitación sanitaria y cumplir con las condiciones y normas establecidas para garantizar la calidad, seguridad y trazabilidad de los productos”.
Al no contar con la habilitación correspondiente, Anmat decidió prohibir la comercialización de estos productos hasta tanto se reviertan las no conformidades detectadas durante las inspecciones.
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Los productos médicos recientemente prohibidos corresponden a la firma Biosimil S.R.L y se identifican como:
Por su parte, el organismo instruyó un sumario sanitario a la firma Biosimil S.R.L. y a su Director Técnico, y suspendió el certificado de Buenas Prácticas de Fabricación N° 394-2022-R, al menos hasta que se reviertan las irregularidades detectadas.
La iniciativa incorpora una nueva modalidad de servicio desregulado, fija requisitos para choferes y plataformas y mantiene las paradas espontáneas como exclusividad de taxis