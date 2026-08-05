La Capital | Facundo Moyano

Aparecieron nuevos videos de Facundo Moyano y la rosarina Candela Arizaga corriendo semidesnuda

Las imágenes, grabadas con las cámaras de seguridad de un edificio del barrio porteño de Belgrano, muestran cuando el exdiputado y sindicalista intenta sacar a su novia del medio de la calle

5 de agosto 2026 · 18:25hs
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El momento del forcejeo entre Moyano y Candela. 

El momento del forcejeo entre Moyano y Candela. 

Se conocieron nuevas imágenes del episodio que protagonizó el exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano junto a la influencer rosarina Candela Arizaga, durante la madrugada del martes en el barrio porteño de Belgrano. Las grabaciones, captadas por cámaras de seguridad de edificios de la zona, permiten reconstruir parte de la secuencia previa a la intervención policial.

Uno de los videos muestra cómo la rosarina de 23 años, parada en medio de la avenida, procura detener un colectivo que circulaba por la zona y que se encontraba esperando el semáforo para seguir camino. El vehículo no abrió sus puertas y se ve cómo intentan llevarla a la vereda.

Otro de los registros muestra a Arizaga corriendo mientras Moyano la sigue a pocos metros. El dirigente logra alcanzarla, se produce un forcejeo cuando intenta retirarla de la calzada y finalmente interviene un tercero que logra separarlos.

El nuevo material fue incorporado a la causa para reconstruir con mayor precisión la secuencia de los hechos. El auxiliar fiscal Julián Pistone dispuso el análisis conjunto de las distintas cámaras de seguridad instaladas en la zona para establecer el recorrido de ambos y determinar cómo se desarrolló el episodio antes de la llegada de la Policía.

Qué pasó con Facundo Moyano y su novia rosarina

La investigación se inició a partir de una denuncia por un presunto episodio de violencia. En ese contexto, personal policial realizó un operativo en la vivienda del hijo del líder camionero Hugo Moyano y lo trasladó a la fiscalía para tomarle declaración, a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone.

Según las primeras informaciones, cerca de las 5 la joven salió corriendo semidesnuda de un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador. Minutos después, efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron al hijo del histórico dirigente de Camioneros, Hugo Moyano, mientras seguía a Candela por la vía pública. La Policía localizó a ambos a unos 350 metros del edificio del que habían salido.

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Durante la jornada también se llevaron adelante distintas medidas de prueba para reconstruir lo sucedido y avanzar con la causa, como el allanamiento donde la Policía de la Ciudad secuestró dos celulares, aunque no se encontró droga en la vivienda de avenida Del Libertador al 5400.

El expediente sigue en trámite y Moyano permanece imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad agravadas por el contexto de violencia de género, mientras la fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar las circunstancias del hecho denunciado.

Moyano recuperó su libertad

El sindicalista recuperó la libertad este martes por la noche, luego de prestar declaración indagatoria en la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

El exdiputado, imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su novia Candela Arizaga, habló brevemente con la prensa y afirmó: " Está todo aclarado", mientras se retiraba de la sede judicial.

Moyano compareció ante el fiscal luego del allanamiento realizado en su domicilio del barrio porteño de Belgrano, procedimiento ordenado tras la denuncia presentada por su pareja.

Una vez finalizada la audiencia, la Justicia dispuso su liberación, aunque continuará vinculado al expediente y deberá cumplir una serie de restricciones, confirmó su abogado defensor, Miguel Molina.

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