Estafa piramidal en San Pedro: vecinos contrataron a un abogado para denunciar penalmente a la empresa

Más de 50 vecinos contrataron a un abogado para iniciar acciones a modo de prevención y otros porque no pueden retirar sus ahorros

Según trascendió, algunos decidieron contactar al abogado para iniciar acciones a modo de prevención y otros porque no pueden retirar sus ahorros. Rainbowex es una plataforma de trading (compra y venta de activos financieros) popularizada en esta localidad durante los últimos meses, que ahora se encuentra bajo sospecha de ser una estafa piramidal. "Está medio San Pedro metido en e sto. En los últimos meses mucha gente vendió bienes o pidió créditos para invertir en este sistema que les promete, en un mes y medio, duplicar los dólares invertidos", señaló un vecino.

La plataforma promete rendimientos diarios del 1% al 2% en dólares, un retorno irrealista. Los participantes, guiados por alguien apodado La China, reciben instrucciones diarias sobre inversiones en criptomonedas , aunque todo sugiere que estas transacciones no existen realmente. Además, el esquema incentiva el reclutamiento de nuevos usuarios,

“El Estado va a tener que responder económicamente porque esto se transformó en la segunda economía de San Pedro. La Comisión Nacional de Valores no revisó, no tomó cartas en el asunto y no se abrió una investigación de oficio para evitar lo de Cositorto. Hoy la página funciona normalmente y te das cuenta a simple vista que es trucha”, explicó el abogado en TN.