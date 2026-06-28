En Francia murieron mil personas en tres días por las altas temperaturas

Francia registró un exceso de mortalidad de unas 1.000 personas la semana pasada, en los días más agobiantes de una ola de calor que batió récords, según precisó la agencia de salud pública del país, mientras la población en diversos lugares de Europa soportaba otro día más de nuevas máximas de temperatura.

El miércoles hubo más de 1.200 muertes, el jueves más de 1.400 y el viernes se repitió el pico de fallecimientos. Salud Pública Francia precisó que en abril y mayo la tasa de muertes en Francia rondaba entre 900 y 1.000 por día, y concluyó que se registró un exceso de mortalidad total de al menos mil personas apenas en esos tres días.

El incremento de decesos fue más pronunciado en las zonas bajo alerta rojas por calor extremo, según precisaron, y el 85 % de las muertes correspondió a personas de 65 años o más.

Todavía con registros muy altos en todo el continente, durante el fin de semana los récords se desplazaron hacia el este europeo. En el municipio alemán de Kubschütz se batió una marca nocturna con 29,4º, horas después del récord diurno de 41,5º en Möckern-Drewitz. En Dinamarca se reportó un nuevo récord de 37º en Ødum, al norte de Aarhus, el día más cálido desde que comenzaron los registros, en 1874. En Suiza se estableció una marca de 38,8° en Basilea. Francia tuvo el sábado varias ciudades con registros por encima de los 40º, y en París se suspendió la Marcha del Orgullo LGBTQ+ y un festival de música por la preocupación de que los hospitales pudieran verse desbordados. Gran Bretaña superó el viernes el día de junio más caluroso del país, con 37,3º, batiendo el récord del jueves, que había superado el máximo alcanzado el miércoles.

Mientras en numerosas autopistas alemanas se generaron grietas y hubo problemas en vías de trenes y tranvías, en Berlín utilizaron dos cañones de agua —que normalmente se usan para dispersar manifestantes— para refrescar a la gente que visitaba la emblemática Puerta de Brandeburgo.

En toda Europa a las temperaturas extremas les siguieron fuertes tormentas eléctricas, mientras que el calor provocó incendios en bosques contaminados con munición de la II Guerra Mundial.

Un nuevo estudio de World Weather Attribution, una colaboración de científicos con sede en Europa, indicó que el calor y la humedad récord en Europa de esta semana no habrían sido posibles sin el cambio climático. Ese calor habría sido prácticamente imposible hace apenas cinco décadas, y que hoy es 200 veces más probable que hace 20 años, estimaron.