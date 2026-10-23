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El Papa León XIV suspendió un viaje diez días por Italia después de la cirugía por cáncer

El líder religioso tenía previsto una escapada en los próximos días, pero los médicos le recomendaron evitar el traslado. La Argentina sigue como destino firme

23 de octubre 2026 · 08:11hs
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León XIV dijo presente en la audiencia general del último miércoles.

Foto: AP/Gregorio Borgia.

León XIV dijo presente en la audiencia general del último miércoles.

El Vaticano anunció este viernes la suspensión de un viaje programado en la agenda del Papa León XIV. El cambio se dio a conocer nueve días después de la cirugía por un cáncer de pulmón. De momento, el plan de la gira por Uruguay, la Argentina y Perú sigue en pie.

Voceros de la Iglesia católica explicaron que el Sumo Pontífice fue evaluado mediante una radiografía de tórax. En esta instancia ratificaron que tiene una "excelente evolución posoperatoria", pero todavía no está en condiciones de realizar ciertas actividades.

A partir de la opinión de los médicos, el sacerdote de 71 años canceló su visita a la ciudad italiana de Asís, programada para la semana siguiente. Los especialista remarcaron que sólo se trata de una "medida de precaución" para garantizar el desarrollo del tratamiento posterior a la intervención quirúrgica del último 13 de octubre.

¿Por qué suspendio su viaje el Papa León XIV?

El Papa tenía programado un viaje en helicóptero este martes para asistir al encuentro "Paz, desarmada y desarmante". El evento se llevará a cabo en el marco del 40° aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la paz, convocada por su antecesor Juan Pablo II.

De acuerdo al comunicado oficial del Vaticano, los médicos desaconsajeron el traslado aéreo hacia el norte de Italia para garantizar la recuperación posoperatoria del sacerdote de 71 años. En este sentido, remarcaron que pasó "poco tiempo" desde la cirugía para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma.

>> Leer más: El cirujano del Papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina

Fuentes oficiales indicaron que León XIV "enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas, así como a los invitados presentes". A esto, añadieron: "El 'espíritu de Asís', el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos".

Mientras tanto, todo indica que el Papa estará en condiciones de visitar Latinoamérica dentro de dos semanas. El líder religioso llegará a Uruguay y el domingo 8 de noviembre desembarcará en la Argentina. La estadía en el país se extenderá durante tres jornadas y luego continuará su viaje hacia Perú.

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