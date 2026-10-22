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"Argentina, allá vamos": el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina

Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín se encontraron con el Pontífice durante su luna de miel en Italia. El momento quedó registrado en video

22 de octubre 2026 · 11:49hs
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León XIV se mostró confiado de poder realizar su visita a Latinoamérica

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El papa León XIV protagonizó un emotivo momento con una pareja de recién casados de Santa Fe, a quienes les anticipó su esperada visita a la Argentina. “Argentina, allá vamos”, les respondió el Pontífice cuando los novios le expresaron que lo esperaban en el país, durante un encuentro en el Vaticano que quedó registrado en video.

Los protagonistas fueron Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín, quienes viajaron a Italia para su luna de miel después de casarse el pasado 10 de octubre en la iglesia Nuestra Señora del Huerto, en la ciudad de Santa Fe. Él es oriundo de Hernández, Entre Ríos, y ella de Casilda, en el sur santafesino. La pareja vive en la capital provincial desde 2019 y este año se mudó a Sauce Viejo.

El encuentro se produjo durante la audiencia general que el Papa encabezó este miércoles en el Vaticano. Al momento de saludarlo, Ornella le dijo: “Lo esperamos en Argentina, Papa”. Juan Martín repitió el mensaje y León XIV respondió con una sonrisa: “Argentina, allá vamos”.

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Cómo logró la pareja santafesina encontrarse con el Papa

Fontana y Bontorín aprovecharon una posibilidad que ofrece el Vaticano para los matrimonios recién casados. Se trata del programa Sposi Novelli, que permite a las parejas acceder a ubicaciones preferenciales durante las audiencias generales del Pontífice.

Para participar, los recién casados enviaron un correo electrónico al Vaticano semanas antes del encuentro y gestionaron su lugar entre los matrimonios invitados. Así pudieron asistir a la audiencia y acercarse a León XIV durante el saludo posterior, cuando el Papa también se encuentra con diplomáticos, cardenales y otros asistentes.

Fue en ese momento cuando lograron transmitirle su deseo de recibirlo en la Argentina y obtuvieron la respuesta que esperaban escuchar.

El cronograma de León XIV en Argentina

El lunes 9, León XIV visitaría el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, y celebraría una misa junto al Monumento de los Españoles, además de reunirse con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. El martes 10 viajaría a Córdoba, y el miércoles 11 cerraría su estadía con una misa frente a la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú.

>> Leer más: El Papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico y crece la expectativa por su viaje a la Argentina

La confirmación definitiva de ese itinerario depende todavía de la recuperación del Pontífice, de 71 años, operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma por un adenocarcinoma en el lóbulo inferior del pulmón derecho. El Vaticano informó esta semana que los estudios posteriores a la cirugía descartaron la necesidad de tratamientos oncológicos adicionales, al confirmar que el tumor se encontraba localizado. León XIV recibió el alta el sábado 17 de octubre y retomó de manera gradual sus actividades públicas: encabezó el Ángelus del domingo siguiente ante unas 15.000 personas y, el miércoles 21, volvió a presidir la audiencia general en la Plaza de San Pedro a bordo del papamóvil.

El cirujano que lo operó, Stefano Margaritora, afirmó en declaraciones recogidas por Vatican News que “no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje” y estimó que el Papa podría estar “plenamente recuperado” en un plazo cercano a los diez días.

La Santa Sede no introdujo hasta el momento modificaciones en el programa de la gira sudamericana, mientras en la Argentina el gobierno mantiene activa una unidad especial de coordinación de seguridad, logística y protocolo para la visita.

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