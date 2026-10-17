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El cirujano del papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina

Stefano Margaritora reconoció que el sumo pontífice alcanzará su plena recuperación en 10 días, justo antes de iniciar su viaje por Sudamérica

17 de octubre 2026 · 13:13hs
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El Papa León XIV recibió el alta hospitalaria el sábado 17 de octubre de 2026.

Foto: AP/Gregorio Borgia.

El Papa León XIV recibió el alta hospitalaria el sábado 17 de octubre de 2026.

Tras volver a oficiar una misa, el papa León XIV se prepara para su viaje por Sudamérica, con el aval de su equipo médico. Pasó menos de una semana de la cirugía del sumo pontífice por un tumor maligno en uno de sus pulmones y el cirujano Stefano Margaritora aseguró que a fines de octubre podrá retomar su agenda. Tiene previsto arribar a Uruguay el 6 de noviembre, previo a visitar Argentina y Perú.

"Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje", planteó Margaritora, el cirujano que el martes 13 de octubre operó a León XIV del pulmón. Con esa declaración, los fieles sudamericanos se entusiasman con la visita de la máxima autoridad de la iglesia católica que está prevista entre el 6 y 17 de noviembre.

Margaritora contó que León XIV se "encuentra en unas condiciones clínicas absolutamente satisfactorias" con análisis de sangre con resultados normales y estable en su función cardíaca. Mientras tanto, remarcó que "la reexpansión del pulmón después de la intervención está siguiendo los plazos previstos habitualmente. Por tanto, en términos generales, su estado es bueno".

Stefano Margaritora es catedrático de Cirugía Torácica en la Universidad Católica del Sagrado Corazón y director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Puede viajar a Argentina y América Latina

En una extensa entrevista con el sitio oficial del Vaticano, Margaritora dijo que el Papa "podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días", es decir, sobre la última semana de octubre.

>> Leer más: Confirman la agenda de León XIV en la Argentina: día por día, dónde estará

Rápidamente, el cirujano despejó dudas sobre el viaje programado por América Latina: "En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar".

Así, Margaritora adelantó que León XIV cumplirá con su agenda por América Latina donde tiene previsto viajar del 6 al 17 de noviembre y visitar Uruguay, Argentina y Perú.

En Argentina, el Papa estará en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre. Será el regreso de un sumo pontífice al país, luego del viaje de Juan Pablo II en 1987.

Descubrimiento, operación y prevención

En otro tramo de la entrevista, Margoritora contó que el descubrimiento del tumor maligno en el pulmón de León XIV fue fortuito, "como, por desgracia, sucede con frecuencia". Fue en pruebas de rutinas sobre la zona del abdomen donde se vio "en el tórax, en las bases pulmonares, una pequeña mancha".

"Esto es bastante normal, porque cuando se realizan pruebas radiológicas del abdomen, dado que el diafragma tiene una forma similar a la de un paracaídas, normalmente se visualizan las bases pulmonares. Pero, desde luego, si aquella pequeña mancha hubiera estado un poco más arriba, no se habría visto", confió el cirujano.

La intervención a León XIV no fue complicada, según el relato de Margoritora y la definió como una operación "de rutina" y sin complicaciones.

>> Leer más: ¿Qué pasa con el feriado nacional del 9 de noviembre si el Papa León XIV suspende su visita a la Argentina?

En ese contexto, la recuperación del Papa siguió los carriles normales y destacó la actitud del sumo pontífice de "entregarse en cuerpo y alma" a los cuidados. "La atención que hemos tenido que prestarle ha sido realmente mínima, ya que su voluntad de recuperarse en un plazo muy breve ha resultado muy eficaz en todos los sentidos. Su actitud ha sido verdaderamente encomiable", confirmó Margoritora.

Por otro lado, Margaritora destacó la importancia de la prevención y recordó que santo padre "pertenece a la categoría de personas que descubren que tienen un tumor pulmonar absolutamente por casualidad".

Margaritora apuntó a la prevención, "sobre todo en personas en situación de riesgo", para detectar todo tipo de tumores "que no producen síntomas" como el denocarcinoma pulmonar del Papa.

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