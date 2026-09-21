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Presentaron un proyecto para que no se agregue una nueva banca en el Concejo de Villa Gobernador Gálvez

A instancias del presidente del cuerpo legislativo, Nicolás Ramírez y los demás miembros del bloque oficialista, la propuesta es conservar los actuales 10 miembros

21 de septiembre 2026 · 12:37hs
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La iniciativa se fundamenta en la nueva Ley Orgánica de Municipios de Santa Fe Nº 14436

La iniciativa se fundamenta en la nueva Ley Orgánica de Municipios de Santa Fe Nº 14436, que contempla la posibilidad de conservar la composición actual del Concejo mediante un procedimiento específico. 

El presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez, Nicolás Ramírez, presentó este viernes, junto a los ediles Matías Martínez, Daniela Bermúdez e Iara Gallardo, un proyecto de ordenanza para que el cuerpo legislativo mantenga sus 10 bancas actuales y no incorpore un nuevo concejal, según lo estipula la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe.

“Hicimos una presentación en el Concejo para rechazar la incorporación de un nuevo concejal y que se mantengan las 10 bancas”, expresó Ramírez. La iniciativa se fundamenta en la nueva Ley Orgánica de Municipios de Santa Fe Nº 14436, que contempla la posibilidad de conservar la composición actual de los Concejos mediante un procedimiento específico.

Concejo sin nueva banca

En el caso de Villa Gobernador Gálvez, que cuenta con 92.147 habitantes según el Censo 2022, la nueva normativa establece una integración de 11 concejales.

El proyecto, identificado como expediente Nº 9432-2026, plantea utilizar la opción prevista en la legislación santafesina.

>>Leer más: Villa Gobernador Gálvez fortalece el empleo con una red de unidades productivas

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