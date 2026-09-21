Tormentas en Rosario: hubo 34 incidentes y rige una alerta amarilla por viento

El paso de las tormentas fuertes por Rosario durante la tarde del domingo dejó 34 incidencias registradas por la Municipalidad, luego del cese del alerta naranja y de la posterior alerta amarilla que se mantuvo durante la noche.
Tras la tormenta del domingo, Protección Civil registró 20 reportes por cables o columnas, nueve anegamientos, tres árboles o ramas caídas y dos voladuras
El paso de las tormentas fuertes por Rosario durante la tarde del domingo dejó 34 incidencias registradas por la Municipalidad, luego del cese del alerta naranja y de la posterior alerta amarilla que se mantuvo durante la noche.
Según informó la Dirección General de Gestión de Riesgos y Protección Civil, el mayor número de reportes estuvo relacionado con problemas en el tendido eléctrico y el mobiliario urbano: hubo 20 casos de cables colgando o columnas quebradas.
Además, se registraron nueve anegamientos transitorios, tres árboles o ramas caídas y dos voladuras. Todas las incidencias fueron incorporadas al sistema de atención municipal para su seguimiento y resolución.
El titular de Protección Civil, Gonzalo Ratner, destacó que las cuadrillas operativas y los operadores de la Central de Emergencias 103 continuaron trabajando durante la jornada para atender los distintos reportes.
“Nuestras cuadrillas operativas y los operadores de la Central de Emergencias 103 se encuentran trabajando para atender las situaciones registradas y regularizar las condiciones que puedan representar un riesgo para la población. La prevención y la respuesta coordinada son fundamentales ante estos eventos”, señaló.
De acuerdo con los registros meteorológicos informados por el municipio, durante la jornada la temperatura máxima llegó a 20,7 grados, mientras que la mínima fue de 14,2. La temperatura promedio se ubicó en 17,3 grados.
La humedad relativa alcanzó un máximo del 97%, con un promedio de 89,5%.
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En cuanto a las precipitaciones, se acumularon 7,9 milímetros, con una tasa máxima de 18,01 milímetros por hora y un promedio de 5,4 milímetros por hora.
El viento alcanzó una velocidad máxima de 28,8 kilómetros por hora, mientras que la ráfaga más fuerte llegó a 43,9 kilómetros por hora. La dirección predominante fue del noroeste.
Para este lunes 21 de septiembre se mantiene una alerta amarilla por viento durante la madrugada, la mañana y la tarde para la región.
Ante la continuidad de las condiciones de inestabilidad, Protección Civil recomendó asegurar o retirar objetos que puedan desplazarse o caer y evitar circular por sectores arbolados durante las ráfagas.
Las cuadrillas municipales y los operadores de la Central de Emergencias 103 continúan con el monitoreo de la situación y la atención de los reportes.
Ante una emergencia, los vecinos pueden comunicarse gratuitamente al 103 durante las 24 horas, para registrar situaciones de riesgo y activar la intervención de los equipos municipales correspondientes.