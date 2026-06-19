Hackear el cerebro: cómo combatir la fatiga mental y dejar atrás el multitasking

El biólogo molecular Estanislao Bachrach habló sobre estrés, multitarea, meditación y bienestar. También explicó por qué la atención es una de las habilidades más valiosas de esta época

Vivimos rodeados de estímulos, notificaciones, mensajes y pantallas. La sensación de cansancio mental parece haberse convertido en una experiencia cotidiana para millones de personas. Pero, según el biólogo molecular y divulgador científico Estanislao Bachrach , el problema no es necesariamente la cantidad de trabajo que tenemos, sino la forma en que lo hacemos. ¿Cómo hackear al cerebro ?, la gran pregunta.

En diálogo con Una Tarde+ , Bachrach sostuvo que la fatiga mental está directamente relacionada con la multitarea y con la dificultad para sostener la atención en una sola actividad. "Cuando hacemos muchas cosas al mismo tiempo, el cerebro es como si se estuviese prendiendo y apagando todo el tiempo. Eso genera fatiga mental, errores y una sensación permanente de urgencia", explicó.

Para el especialista, esperar que cambie el contexto no es la solución. "Si vamos a esperar que cambien las redes sociales, que cambie el trabajo, que cambie el jefe o que cambie el país, no vamos a poder. Esto es un trabajo personal", afirmó.

Durante la entrevista, Bachrach compartió una estrategia que suele enseñar en sus cursos y conferencias para construir hábitos sostenibles en el tiempo.

La resume en tres conceptos:

Diseño. Consiste en planificar concretamente el hábito dentro de la agenda. "No es decir 'cuando tenga tiempo lo hago'. Tiene que estar diseñado como si fuera una consulta médica, una clase o una reunión de trabajo", explicó.

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Versión mínima.

Si por algún motivo no se pudo cumplir con el hábito previsto, recomienda hacer una versión reducida. "No pude meditar 15 minutos, pero hago dos respiraciones conscientes. No pude hacer ejercicio una hora, pero camino diez minutos. La idea es no romper la continuidad", señaló.

Comunidad.

El tercer elemento es compartir el proceso con otras personas. "Cuando hacés cambios junto a tu pareja, amigos o familiares es mucho más fácil sostenerlos en el tiempo", indicó.

Escuchar al cuerpo

Otro de los conceptos que desarrolló durante la charla fue la importancia de prestar atención a las señales corporales. "En la escuela nos enseñan a pensar, pero nadie nos enseña a sentir", reflexionó.

Según explicó, las emociones siempre se expresan en el cuerpo y aprender a identificarlas puede ayudar a tomar mejores decisiones.

"Cuando empezás a sentir tu cuerpo, te das cuenta de que en ciertos lugares no estás bien, con determinadas personas no querés vincularte tanto o que ciertas situaciones te generan malestar. Esa información es muy valiosa", sostuvo.

Meditar no es quedarse una hora sentado

Bachrach también intentó derribar algunos mitos alrededor de la meditación. "Durante mucho tiempo se instaló la idea de levantarse a las cuatro y media de la mañana y meditar una hora. Hoy sabemos que no hace falta eso", explicó.

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El especialista aseguró que existen aplicaciones, cursos e instructores que permiten incorporar la práctica de manera gradual. "La herramienta más potente para desarrollar atención y conciencia sigue siendo la meditación", afirmó.

Según detalló, meditar equivale a entrenar la atención de la misma manera que una persona entrena un músculo en el gimnasio. "Cuanto más desarrollás la atención, más consciente sos de cómo pensás, cómo sentís, qué querés y hacia dónde vas", indicó.

¿Cuánto tiempo hace falta para notar cambios?

Una de las preguntas más frecuentes tiene que ver con los resultados. Para Bachrach, los cambios comienzan a percibirse relativamente rápido.

"Después de dos o tres meses de práctica constante muchas personas empiezan a notar mejoras en su bienestar. No cambian los problemas, pero cambia la forma de enfrentarlos", explicó.

Y agregó: "Seguís teniendo el mismo trabajo, el mismo tránsito y las mismas dificultades, pero vos estás mejor".

Durante la entrevista también habló sobre la importancia de respirar correctamente.

Según explicó, la respiración nasal permite una mejor utilización del oxígeno y una mayor eficiencia energética. "Respirar por la nariz es una de las herramientas más potentes para incorporar oxígeno y aprovecharlo mejor", señaló. Por eso recomendó prestar atención a la forma en que respiramos durante el día y mientras dormimos.

Consultado sobre la relación entre deporte y bienestar mental, Bachrach remarcó que la actividad física es fundamental, aunque aclaró que no reemplaza a la meditación. "Son herramientas distintas", explicó.

Y puso como ejemplo a uno de los futbolistas de la Selección argentina. "Enzo Fernández medita todos los días y no tiene dudas de que fue una de las herramientas que más impacto tuvo en su desarrollo profesional", afirmó.

Según Bachrach, en el deporte de alto rendimiento la preparación mental puede marcar diferencias decisivas. "Cuando llegás a competir, la técnica ya la tenés, el físico también y el entrenador te explicó la táctica. Lo que queda depende de tu capacidad de atención y de tu estado mental", concluyó.