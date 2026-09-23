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Anses: cómo inscribirse en el Programa Progresar Trabajo

Este programa de Becas Progresar está destinado a jóvenes que cursen las formaciones profesionales avaladas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Ofrece un estímulo económico mensual.

23 de septiembre 2026 · 13:50hs
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El Programa Progresar Trabajo de Anses mantiene abierta su convocatoria hasta fines de noviembre

El Programa Progresar Trabajo de Anses mantiene abierta su convocatoria hasta fines de noviembre

Las Becas Progresar se han convertido en grandes aliadas de los estudiantes y trabajadores en proceso de formación. Entre los distintos programas ofrecidos por Anses, actualmente se encuentra abierta la inscripción al Programa Progresar Trabajo. Y, quienes cumplan con los requisitos, pueden recibir un estímulo mensual.

Las Becas Progresar buscan acompañar económicamente a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen sus estudios superiores y se formen profesionalmente. En el caso del Programa Progresar Trabajo, la convocatoria está pensada para jóvenes de entre 18 a 24 años que cursen las formaciones profesionales avaladas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

La idea es que los interesados puedan capacitarse rápidamente en aquellos oficios con mayor salida laboral, por eso el programa también se conoce como Progresar Formación Profesional.

>>Leer más: Ansés entrega más de $380 mil a un grupo de beneficiarios: quiénes son y cómo cobrarlo

Hasta cuando es posible inscribirse en el Programa Progresar Trabajo

Actualmente, el Programa Progresar Trabajo es el único que se encuentra abierto dentro de las líneas de becas Progresar. Es así que hasta el 27 de noviembre, quienes estén interesados y cumplan con los requisitos, podrán inscribirse en el programa.

Cuánto se paga en el Programa Progresar Trabajo

El programa otorga $35.000 brutos por cada mes de formación a los inscriptos. De esta manera, este beneficio económico puede alcanzar un total de $420.000 durante el ciclo formativo completo, sujeto al esquema de pagos y retenciones establecido.

Quienes ingresan por primera vez al programa reciben únicamente el 80% de este valor, equivalente a $28.000. Una vez avanzados los estudios, al completar la acreditación correspondiente, comienzan a recibir el valor total de $35.000 por mes.

El dinero retenido se abona en un único pago anual de $84.000 cuando el beneficiario acredita la aprobación de la capacitación.

Requisitos para acceder al Programa Progresar Trabajo

Quienes quieran inscribirse en el Programa Progresar Trabajo deberán cumplir con ciertas exigencias:

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI
  • Tener entre dieciocho y veinticuatro años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria. Se extiende hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado
  • La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)
  • Realizar un curso de formación profesional o trayecto formativo dependientes del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)

>>Leer más: Descuentos de Ansés para transporte urbano: cómo activar el beneficio en la Sube

Cómo inscribirse al Programa Progresar Trabajo

Para formar parte de este programa de becas, los jóvenes pueden inscribirse directamente desde sus casas, en un trámite 100% virtual y gratuito. En primer lugar, se debe ingresar a la plataforma Mi Argentina con número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, es preciso buscar el apartado Becas Progresar y elegir la línea Progresar Trabajo. A continuación, se exigirá al usuario que complete el formulario con sus datos personales y responda a la encuesta socioeconómica solicitada por el sistema.

Luego, se deberá informar la institución educativa y el curso de formación profesional en el que se obtendrá la matrícula. Es importante recordar que el curso elegido debe estar avalado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Al completar todos los datos exigidos, se envía directamente la inscripción. Desde la misma página es posible consultar el estado y resultado de la solicitud.

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