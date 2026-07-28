El féretro cubierto con la bandera del senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, llega al Capitolio de los Estados Unidos el martes 28 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.)
Un equipo de las Fuerzas Armadas traslada el ataúd del senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, a su llegada para un homenaje en el Congreso en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos, el martes 28 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein, Pool)
Jinetes indios esperan a los turistas en el Sangam, la confluencia de los ríos Ganges, Yamuna y el mítico río Saraswati, en Prayagraj, en el estado de Uttar Pradesh, al norte de la India, el martes 28 de julio de 2026. (Foto AP/Rajesh Kumar Singh)
Aviones y bomberos trabajan para sofocar un incendio cerca de Saint-Jean-d'Illac, durante los incendios forestales que azotan el suroeste de Francia, el martes 28 de julio de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva)
Voluntarios limpian la estatua vandalizada de la Virgen María, que ha sido cubierta con una sábana blanca, en la Colina de las Apariciones en Medjugorje, Bosnia, el 28 de julio de 2026. (Foto AP)
Un coche calcinado por un incendio forestal permanece en Piedralaves, provincia de Ávila, España, mientras el fuego continúa propagándose, el martes 28 de julio de 2026. (Foto AP/Manu Fernández)
La residente Trini Bonilla Collado retira escombros de su piscina tras un incendio en Le Temple, durante los incendios forestales que azotaron la zona del suroeste de Francia, el martes 28 de julio de 2026. (Foto AP/Caroline Blumberg)
Personas ingresan a la estación de metro Newkirk Avenue-Little Haiti en el barrio de Little Haiti, el martes 28 de julio de 2026, en el distrito de Brooklyn, Nueva York. (Foto AP/Adam Gray)
El sol sale mientras los peregrinos chiítas marchan hacia Karbala para observar el Arbaeen, que marca el final de un período de luto de 40 días tras el Día de Ashura, en Nayaf, Irak, el martes 28 de julio de 2026. (Foto AP/Anmar Khalil)
El líder norcoreano, Kim Jong-un, estuvo entre los asistentes a un acto conmemorativo del 73.º aniversario del armisticio de la guerra de Corea, Pyongyang, Corea del Norte. Fotografía: KCNA/Reuters
Residentes inspeccionan su ciudad devastada por el tornado. El fenomeno arrasó las comunidades de la zona, provocando cortes de electricidad generalizados y dejando una extensa estela de destrucción, Menasha, Wisconsin, EE. UU. Fotografía: Scott Olson/Getty Images
Mauren Akiiki Banura, de Uganda, compite en la primera serie de 400 metros femeninos en el estadio Scotstoun durante los Juegos de la Commonwealth, Glasgow, Escocia. Fotografía: Ben Stansall/AFP/Getty Images
Peregrinos chiítas se dirigen a la ciudad de Karbala para observar el Arbaín, que marca el final de un período de luto de 40 días tras el Día de Ashura, Nayaf, Irak. Fotografía: Anmar Khalil/AP
Un avión de All Nippon Airways (ANA) en Tokio luce personajes de Pokémon, incluido Red, para conmemorar el 30º aniversario de la colaboración entre la mayor aerolínea de Japón y la franquicia. Fotografía: Yoshio Tsunoda/Aflo/Shutterstock
Técnicos de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) de España, durante un descanso en la lucha contra un incendio forestal en Sotillo de Adrada, provincia de Ávila, España, mientras el fuego continúa propagándose, el martes 28 de julio de 2026. (Foto AP/Manu Fernández)