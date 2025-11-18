Por Lucas Ameriso La Ciudad Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

La Ciudad Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?

La Ciudad Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

La Ciudad ¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

La Ciudad Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Por Gustavo Conti Ovación Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Ovación Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura

Economía Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

Economía Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

Economía La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones

Política La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Policiales Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Policiales Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Ovación Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C

Ovación El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Policiales Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris

La Ciudad UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento

Informaicón General Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?

La Ciudad Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación