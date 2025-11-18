El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | Información General | actualidad
18 de noviembre 2025 · 14:00hs
el dia01
MUNDANO, artista brasileño, utiliza cenizas recogidas de incendios forestales durante una manifestación para concienciar sobre la destrucción de los bosques en la Cumbre del Clima COP30 de la ONU, el martes 18 de noviembre de 2025, en Belém, Brasil. (Foto AP/Joshua A. Bickel)

MUNDANO, artista brasileño, utiliza cenizas recogidas de incendios forestales durante una manifestación para concienciar sobre la destrucción de los bosques en la Cumbre del Clima COP30 de la ONU, el martes 18 de noviembre de 2025, en Belém, Brasil. (Foto AP/Joshua A. Bickel)

el dia03
Miembros de las fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan un vehículo utilizado, según las autoridades, en un ataque con atropello y arma blanca cerca del asentamiento judío de Gush Etzion, en Cisjordania, el martes 18 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ohad Zwigenberg)

Miembros de las fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan un vehículo utilizado, según las autoridades, en un ataque con atropello y arma blanca cerca del asentamiento judío de Gush Etzion, en Cisjordania, el martes 18 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ohad Zwigenberg)

el dia04
Un hombre guía a una novilla Limousin durante una protesta de agricultores en Westminster, Londres, el martes 18 de noviembre de 2025. (Ben Whitley/PA vía AP)

Un hombre guía a una novilla Limousin durante una protesta de agricultores en Westminster, Londres, el martes 18 de noviembre de 2025. (Ben Whitley/PA vía AP)

el dia05
Una persona envuelta en insignias de la derecha participa en una procesión que conmemora el aniversario de la caída de la ciudad durante la guerra de 1991-95, cuando fue prácticamente demolida por las tropas del ejército yugoslavo liderado por los serbios tras un asedio de 87 días, en Vukovar, al este de Croacia, el martes 18 de noviembre de 2025. (Foto AP/Darko Bandic)

Una persona envuelta en insignias de la derecha participa en una procesión que conmemora el aniversario de la caída de la ciudad durante la guerra de 1991-95, cuando fue prácticamente demolida por las tropas del ejército yugoslavo liderado por los serbios tras un asedio de 87 días, en Vukovar, al este de Croacia, el martes 18 de noviembre de 2025. (Foto AP/Darko Bandic)

el dia06
Devotos hindúes realizan rituales matutinos a orillas del río Hooghly en Calcuta, India, el martes 18 de noviembre de 2025. (Foto AP/Aijaz Rahi)

Devotos hindúes realizan rituales matutinos a orillas del río Hooghly en Calcuta, India, el martes 18 de noviembre de 2025. (Foto AP/Aijaz Rahi)

el dia07
Taxi aéreo eléctrico fabricado por Archer Aviation Inc., una empresa con sede en Estados Unidos, durante su exhibición en el Salón Aeronáutico de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el martes 18 de noviembre de 2025. (Foto AP/Altaf Qadri)

Taxi aéreo eléctrico fabricado por Archer Aviation Inc., una empresa con sede en Estados Unidos, durante su exhibición en el Salón Aeronáutico de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el martes 18 de noviembre de 2025. (Foto AP/Altaf Qadri)

el dia08
Imagen tomada de un video proporcionado por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso el martes 18 de noviembre de 2025, un militar ruso dispara en un lugar no revelado de Ucrania. (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso vía AP)

Imagen tomada de un video proporcionado por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso el martes 18 de noviembre de 2025, un militar ruso dispara en un lugar no revelado de Ucrania. (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso vía AP)

el dia09
Ciudadanos corean consignas durante una protesta contra lo que calificaron como la inacción del gobierno para combatir la contaminación del aire en la capital, Nueva Delhi, India, el martes 18 de noviembre de 2025. (Foto AP/Manish Swarup)

Ciudadanos corean consignas durante una protesta contra lo que calificaron como la inacción del gobierno para combatir la contaminación del aire en la capital, Nueva Delhi, India, el martes 18 de noviembre de 2025. (Foto AP/Manish Swarup)

el dia10
Un soldado israelí y un hombre judío ultraortodoxo armado se encuentran en una parada de autobús cerca de la frontera con Gaza, en el sur de Israel, el martes 18 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ohad Zwigenberg)

Un soldado israelí y un hombre judío ultraortodoxo armado se encuentran en una parada de autobús cerca de la frontera con Gaza, en el sur de Israel, el martes 18 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ohad Zwigenberg)

el dia11
Christian Scherer, director ejecutivo de la división de aviones comerciales de Airbus, presenta una maqueta del avión Airbus A321neo al jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente y director ejecutivo de Emirates y presidente de FlyDubai, en una rueda de prensa celebrada en el Salón Aeronáutico de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el martes 18 de noviembre de 2025, para anunciar un pedido de 150 aviones Airbus A321neo. (Foto AP/Altaf Qadri)

Christian Scherer, director ejecutivo de la división de aviones comerciales de Airbus, presenta una maqueta del avión Airbus A321neo al jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente y director ejecutivo de Emirates y presidente de FlyDubai, en una rueda de prensa celebrada en el Salón Aeronáutico de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el martes 18 de noviembre de 2025, para anunciar un pedido de 150 aviones Airbus A321neo. (Foto AP/Altaf Qadri)

el dia12
Imagen proporcionada por la Casa Real de Moneda el 15 de noviembre de 2025, muestra una moneda del Reino Unido para celebrar a uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, Freddie Mercury. (Royal Mint via AP)

Imagen proporcionada por la Casa Real de Moneda el 15 de noviembre de 2025, muestra una moneda del Reino Unido para celebrar a uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, Freddie Mercury. (Royal Mint via AP)

el dia13
Un pueblo se despierta con la primera nevada de la temporada, San Margrethenberg, Suiza. Fotografía: Gian Ehrenzeller/EPA

Un pueblo se despierta con la primera nevada de la temporada, San Margrethenberg, Suiza. Fotografía: Gian Ehrenzeller/EPA

el dia14
Los bomberos trabajan para apagar un incendio en un edificio de gran altura, Zagreb, Croacia. Fotografía: AFP/Getty Images

Los bomberos trabajan para apagar un incendio en un edificio de gran altura, Zagreb, Croacia. Fotografía: AFP/Getty Images

el dia15
El alcalde electo Zohran Mamdani sirve comida en un comedor social en el Bronx, Nueva York. Fotografía: Olga Federova/EPA

El alcalde electo Zohran Mamdani sirve comida en un comedor social en el Bronx, Nueva York. Fotografía: Olga Federova/EPA

Lionel Messi, de Argentina, saluda durante un entrenamiento con la selección nacional previo al partido amistoso internacional contra Angola en Elche, España, el jueves 13 de noviembre de 2025. (Foto AP/Alberto Saiz)

El día en imágenes alrededor del mundo

En caso de que se produzcan cuatro rechazos, ARCA dará de baja la adhesión al débito automático

Arca estableció modificaciones para el régimen de pago con débito automático de monotributistas y autónomos

actualidad imágenes mundo
Noticias relacionadas
La versión live action de Moana de Disney tendrá su estreno en cines en 2026

Furor y polémica por el trailer de Moana: cuándo llega la versión live action de Disney

Anmat inhabilitó la venta, publicidad y distribución en todo el territorio nacional de varios productos de limpieza de una marca 

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes

La jueza Julieta Makintach fue destituida por irregularidades en el caso por la muerte de Diego Maradona

Destituyeron por unanimidad a la jueza del caso Maradona, Julieta Makintach, por el escándalo del documental

Usuarios reportaron fallas en una gran porción de internet

Qué es Cloudflare: el servicio de internet que generó fallas en X y diferentes sitios web

Ver comentarios

Autonomía municipal: se viene reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Este miércoles en la comisión de Gobierno se definirá la agenda y será el marco para las objeciones. La composición del cuerpo legislativo, la bisagra de la negociación

Autonomía municipal: se viene reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Por Facundo Borrego
El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas

Debutan los controles de alcoholemia en clubes y guarderías náuticas
La Ciudad

Debutan los controles de alcoholemia en clubes y guarderías náuticas

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Policiales

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Un camionero fue sorprendido en la ruta circulando con una licencia de conducir trucha
La Región

Un camionero fue sorprendido en la ruta circulando con una licencia de conducir trucha

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes
La Ciudad

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Lo más importante
Autonomía municipal: se viene reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Autonomía municipal: se viene reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas

Debutan los controles de alcoholemia en clubes y guarderías náuticas

Debutan los controles de alcoholemia en clubes y guarderías náuticas

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Ovación
Cocoliso González y su futuro en Newells: Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz
Ovación

Cocoliso González y su futuro en Newell's: "Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz"

Roly Santacroce: Ojalá Newells y Rosario Central vengan a Funes

Roly Santacroce: "Ojalá Newell's y Rosario Central vengan a Funes"

Tres mil corredores en la primera edición del maratón Copa Santa Fe en Rosario

Tres mil corredores en la primera edición del maratón Copa Santa Fe en Rosario

Trump lanzó el Fifa Pass para agilizar los trámites de visa para el Mundial 2026

Trump lanzó el "Fifa Pass" para agilizar los trámites de visa para el Mundial 2026

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?
La Ciudad

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad
La Ciudad

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?
La Ciudad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
La Ciudad

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Por Gustavo Conti
Ovación

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura
Ovación

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo
Economía

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario
Economía

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones
Economía

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa
Política

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino
Policiales

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija
Policiales

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C
Ovación

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina
Ovación

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris
Policiales

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento
La Ciudad

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?
Informaicón General

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación
La Ciudad

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando