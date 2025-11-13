El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

13 de noviembre 2025 · 13:07hs
Vendedores indígenas se instalan fuera de la valla que rodea el recinto de la Cumbre del Clima COP30 de la ONU, el jueves 13 de noviembre de 2025, en Belém, Brasil. (Foto AP/Fernando Llano)

El presidente francés Emmanuel Macron, deposita una corona de flores en memoria de las víctimas cerca del café Le Bonne Biere, el jueves 13 de noviembre de 2025 en París, como parte de las ceremonias que conmemoran el décimo aniversario de los atentados terroristas que causaron la muerte de 132 personas e hirieron a cientos más. (Foto de Ludovic Marin, Pool vía AP)

Inspectores del ejército israelí recorren una mezquita que fue incendiada y profanada por colonos israelíes durante la noche, en la ciudad de Deir Istiya, en Cisjordania, el jueves 13 de noviembre de 2025. (Foto AP/Nasser Nasser)

Un niño inspecciona copias quemadas del Corán dentro de una mezquita que fue incendiada y profanada por colonos israelíes durante la noche, en la ciudad de Deir Istiya, Cisjordania, el jueves 13 de noviembre de 2025. (Foto AP/Nasser Nasser)

Periodistas observan la Biblia Borso D'Este del siglo XV, compuesta por dos manuscritos iluminados, tras su presentación en el Senado italiano como parte de las celebraciones del Año Santo del Vaticano en Roma, el jueves 13 de noviembre de 2025. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

Trabajadores del Centro para la Preservación del Patrimonio Cultural realizan labores de restauración y buscan artefactos desaparecidos en el histórico Palacio Pasha de la ciudad de Gaza, después de que un ataque aéreo israelí dañara gravemente el edificio durante la guerra en la Franja de Gaza, el jueves 13 de noviembre de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

Trabajadores del Centro para la Preservación del Patrimonio Cultural realizan labores de restauración y buscan artefactos desaparecidos en el histórico Palacio Pasha de la ciudad de Gaza, después de que un ataque aéreo israelí dañara gravemente el edificio durante la guerra en la Franja de Gaza, el jueves 13 de noviembre de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

Un hombre dibuja un paisaje otoñal en la colina Moran de Pyongyang, Corea del Norte, el jueves 13 de noviembre de 2025. (Foto AP/Cha Song Ho)

Efectivos de las fuerzas de seguridad pasan por delante de una parada de bus durante el paro nacional convocado por la depuesta primera ministra Sheikh Hasina y el antiguo partido gobernante, ka Liga Awami, en Daca, Bangladesh, el 13 de noviembre de 2025. (AP Foto/Mahmud Hossain Opu)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma un paquete de financiación para reabrir el gobierno federal en el Despacho Oval, Washington DC, EE. UU.. Fotografía: Bonnie Cash/EPA

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, posa para una foto mientras visita una posición de mando de la 128ª Brigada Separada de Asalto de Montaña en la línea del frente, Región de Zaporizhzhia, Ucrania. Fotografía: Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Reuters

La gente se abre paso por la ciudad durante las horas de apagón necesarias por los ataques rusos con misiles y drones contra la infraestructura eléctrica, Kiev, Ucrania. Fotografía: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Un niño juega al cricket cerca de las orillas del río Yamuna en una mañana llena de smog, Nueva Delhi, India. Fotografía: Anushree Fadnavis/Reuters

Acróbatas actúan en OVO, el último espectáculo del Cirque du Soleil, Ciudad de México, México. Fotografía: Marco Ugarte/AP

Lionel Messi, de Argentina, saluda durante un entrenamiento con la selección nacional previo al partido amistoso internacional contra Angola en Elche, España, el jueves 13 de noviembre de 2025. (Foto AP/Alberto Saiz)

Aviones de combate soviéticos I-16 (al frente) y MiG-3 se exhiben en una muestra sobre un desfile militar de 1941 en la Plaza Roja, cuyos participantes se dirigieron directamente al frente para defender Moscú de las fuerzas nazis, en Moscú, Rusia, el viernes 7 de noviembre de 2025. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

Robert De Niro, a la izquierda, junto al alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, tras recibir el Premio Lupa Capitolina (Loba Capitolina) en el Capitolio de Roma, el jueves 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Andrew Medichini)

Devotos sikh encienden velas en el Templo Dorado al conmemorar el aniversario del nacimiento de su primer gurú, Guru Nanak, en Amritsar, India, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Prabhjot Gill)

Sir David Beckham fue nombrado Caballero por el rey Carlos III de Gran Bretaña durante una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor, Berkshire, Inglaterra, el martes 4 de noviembre de 2025. (Jonathan Brady/PA vía AP)

Transeuntes observan cómo se levantan nubes de polvo después del colapso parcial de la Torre dei Conti cerca del Coliseo. Una persona quedó atrapada y otra resultó herida después de que parte de la torre medieval se derrumbara durante las renovaciones, Roma, Italia. Fotografía: Remo Casilli/Reuters

