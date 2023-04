El dengue llegó a 45 muertes y 65 mil contagios, pero comenzó a "amesetarse"

El gobierno de Santa Fe anunció que esta semana se registraron 2.842 nuevos casos de dengue en el territorio provincial, por lo que solicitó a la población seguir cumpliendo con las recomendaciones sanitarias “y no relajarse con los primeros fríos”. Según el secretario de Salud Provincial, Jorge Prieto “esta semana hemos tenido un registro de 2.842 nuevos casos, lo que asciende a 13.647 en el total de la provincia”. Explicó que “hemos incrementado 30 casos de chikungunya, con un alto dominio, por supuesto, en el departamento General Obligado, donde supera enormemente el 80% de estos casos. Y en lo que hace a chikungunya, en la zona sur de Rosario, con 93 casos, de los cuales 87 corresponden al casco urbano, 14 casos tenemos aquí en la ciudad de Santa Fe, 2 en el departamento San Martín y 1 en San Lorenzo”, detalló.

Prieto se mostró optimista para las próximas semanas, pero solicitó a la población no relajarse con la baja de las temperaturas. “Va a comenzar a aplanarse la curva con los primeros fríos, pero esta es la etapa fundamental en la contención”, aseguró. Recomendó “evitar los criaderos y el arraigo que queda en cualquier superficie adherida del huevo para que, durante los primeros calores, no volvamos a tener” un brote agudo. Por su parte, el subsecretario de Promoción de la Salud, Sebastián Torres, dijo que no hemos llegado todavía “al pico de casos en Santa Fe”. En tanto, el director de Epidemiología del municipio de Rosario, Matías Lahitte, detalló que “actualmente en la ciudad hay 2.400 casos de dengue y 93 casos de chikungunya. Vemos que las consultas en los centros de salud sigue siendo aumentada en relación a cuadros febriles, pero los testeos están disminuyendo”, finalizó.