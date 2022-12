El Covid se dispara en China, pero no hay cifras oficiales de contagios ni muertes

"Ahora tengo fiebre". "Al tercer día de volver a la oficina, he dado positivo en Covid-19". Desde el repentino abandono de la política de 'cero Covid' en China el 7 de diciembre, miles de testimonios como estos se han publicado en las redes sociales, generalmente acompañados de fotos de autoanálisis positivos. Con una población poco inmune por la errada política de "Covid cero", que no permitió la circulación de las nuevas variantes, y una vacunación limitada entre las personas vulnerables, la contagiosa variante Ómicron ha provocado una oleada de infecciones masivas en todo el país. China tiene más de 1.400 millones de habitantes, lo que multiplica el problema. Expertos extranjeros estiman que China podría sufrir la muerte de hasta un millón de personas durante 2023.