El chef Gordon Ramsay tiene cáncer de piel y se sometió a una cirugía Le extirparon un carcinoma basocelular. "¡Les juro que no es un lifting facial!", bromeó en sus redes sociales 2 de septiembre 2025 · 20:16hs

El mediático chef británico Gordon Ramsay contó que fue diagnosticado con cáncer de piel y que se sometió a una cirugía para extirpar un carcinoma basocelular.

"¡Les juro que no es un lifting facial! Necesitaría un reembolso", bromeó el chef en sus redes sociales junto a una foto donde se lo ve con un apósito bajo la oreja izquierda, donde le extirparon con éxito un carcinoma basocelular, el tipo más común de cáncer de piel, que se origina en la epidermis y habitualmente aparece como un bulto o llaga en áreas muy expuestas, como la cara y el cuello.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gordon Ramsay (@gordongram) El cocinero, famoso por sus programas televisivos como "MasterChef", "Hell’s Kitchen" y "Gordon Ramsay: servicio secreto", además de sus 17 estrellas Michelin, añadió como consejo: "Por favor, no olviden su protector solar este fin de semana".

En otra de las fotos que publicó en su cuenta de Instagram muestra la sutura bajo la oreja tras la operación.

Su publicación generó una ola de apoyos en redes, incluyendo un comentario de la asociación británica de investigación contra el cáncer, Cancer Research UK, que le deseó una pronta recuperación y agradeció su iniciativa para “crear conciencia sobre lo importante que es mantenerse seguro bajo el sol”.