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Cómo sacar turno en Anses para atención en cualquier oficina

Anses habilitó un sistema en el que el usuario puede elegir la oficina de atención libremente, sin quedar condicionado por la dirección de su DNI. Cómo solicitar turnos

22 de julio 2026 · 19:28hs
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Los titulares puede realizar sus gestiones en cualquier oficina de Anses

Los titulares puede realizar sus gestiones en cualquier oficina de Anses

Una novedad en el sistema de atención presencial de Anses permite a los usuarios elegir libremente la oficina en la que desean realizar sus trámites. Anteriormente, esta estaba determinada en relación directa con la dirección declarada. Pero ahora, sin importar el lugar de residencia, los usuarios tendrán la posibilidad de seleccionar su oficina en pocos pasos.

Esta medida busca facilitar el acceso a la atención presencial. Puede resultar extremadamente útil para quienes se encuentran en otra provincia o ciudad, diferente a la declarada, o quienes necesitan atenderse en la zona correspondiente a su trabajo, estudios, etc.

Al mismo tiempo, la mayoría de los trámites mantienen la posibilidad de ser realizados de manera virtual. Pero para aquellos que sí o sí necesitan atención en oficinas, los usuarios contarán con la posibilidad de definir su lugar de atención desde el sistema de turnos.

>>Leer más: Ansés en agosto: de cuánto será el aumento de AUH

Paso a paso para solicitar un turno en oficinas de Anses

  1. Ingresar al sitio oficial de Anses y dirigirse a la sección de "Trámites y servicios". Allí, seleccionar "Turnos".
  2. Hacer click sobre "Solicitar un turno" para comenzar el proceso y reservar una fecha y horario de atención presencial.
  3. Seleccionar, entre las opciones otorgadas por la página, el trámite que se necesita realizar. Es importante precisar el tipo de gestión para garantizar la atención pertinente.
  4. Ingresar los datos personales. El sistema solicitará el número de CUIL de la persona titular. Luego presionar "Continuar"
  5. Revisar los datos de contacto para corroborar que tanto el número de teléfono como la dirección de correo electrónico sean correctos. Es probable que por estos medios el titular reciba información relacionada con el turno solicitado.
  6. Siguiendo los pasos del sistema, seleccionar la oficina deseada para realizar la gestión y finalizar la solicitud de turno.

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