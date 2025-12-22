La Capital | Información General | conciliación obligatoria

Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de controladores aéreos

La medida de fuerza de Atepsa amenazaba con complicar los vuelos previos a las fiestas

22 de diciembre 2025 · 18:52hs
La secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria en el paro de los controladores aéreos, y desactivó de esta manera las complicaciones que podía representar para los viajeros que tuvieran vuelos en los días previos a las festividades de Navidad y Año Nuevo.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana) confirmó que el servicio de navegación aérea opera con normalidad en todos los aeropuertos locales tras la suspensión de las medidas de fuerza convocadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa).

El conflicto entre Atepsa, que agrupa a los controladores de tránsito aéreo, y Eana es de índole salarial. Los trabajadores reclaman una recomposición de haberes acorde a la inflación, argumentando una pérdida del poder adquisitivo durante el año que termina. Ante la falta de acuerdo en las mesas de negociación paritarias, el gremio decidió escalar el conflicto mediante lo que denominaron "medidas legítimas de acción gremial".

A diferencia de un paro total, los controladores aéreos decidieron aplicar interrupciones intermitentes durante franjas con suspensiones de las autorizaciones de despegue, aunque siempre se garantizaron los aterrizajes y la atención de vuelos sanitarios o de emergencia por razones de seguridad operacional.

El plan de lucha diseñado por Atepsa era escalonado y afectaba días críticos de diciembre. El cronograma que ahora quedó sin efecto tras la conciliación obligatoria abarcaba había comenzado el pasado miércoles 17 y estaba previsto que se prolongara hasta el lunes 29, afectando distintos tipos de aviación (comercial, ejecutiva y general) en bloques horarios rotativos.

La conciliación obligatoria

Jurídicamente, el dictado de la conciliación obligatoria retrotrae la situación al estado anterior al conflicto, lo que obliga a Atepsa a levantar todas las medidas de fuerza y prestar servicios normalmente y a Eana a abstenerse de tomar represalias y a sentarse a negociar.

De esta manera se abre un período de 15 días hábiles de negociación forzosa bajo la supervisión de la secretaría de Trabajo para intentar llegar a un acuerdo salarial definitivo sin tomar a los pasajeros como rehenes del conflicto.

“Gracias las gestiones realizadas por el gobierno nacional se logró restablecer la previsibilidad y brindar tranquilidad a miles de argentinos, y a pasajeros de todo el mundo, que podrán viajar sin inconvenientes durante los últimos días del año”, señala un comunicado de Eana difundido en la tarde de este lunes.

Agrega que “en este nuevo contexto en el que no se afectarán los vuelos, Eana continuará trabajando y apostando al diálogo para alcanzar una solución definitiva del conflicto. A partir del dictado de la conciliación obligatoria, las operaciones aéreas se desarrollan con total normalidad en los aeropuertos de toda la República Argentina”.

