Primera C: se sorteó el fixture de la temporada 2026 y habrá clásico entre Argentino y Central Córdoba

Argentino integrará la zona A del campeonato de Primera C, mientras que Central Córdoba y Leones F.C. lo harán en el grupo B. El derby se juega en la fecha 12.

En la Primera C habrá tres equipos representativos de la Asociación Rosarina de Fútbol.

La Primera C de la temporada 2026 donde habrá tres equipos afiliados a la Asociación Rosarina como Central Córdoba, Argentino de Rosario y la flamante incorporación de Leones F.C. , tuvo su sorteo en el predio Lionel Messi. Jugarán este torneo un total de 28 equipos divididos en dos zonas de 14 clubes cada una.

Lo harán todos contra todos a dos ruedas y la novedad es que habrá tres interzonales contra equipos de la otra zona que se jugarán en las fechas 4, 8 y 12.

Uno de estos interzonales será en la fecha 12 entre Argentino y Central Córdoba . Por lo cual en 2026 habrá clásico en el ascenso, algo que no se pudo dar en 2025. En la primera rueda, por lo que se pudo ver en la pantalla, el derby sería en el Olaeta, mientras que en la segunda en Gabino Sosa.

Cuando tocó definir la zona a la cual iban los Charrúas y los Salaítos, el destino determinó que los de Barrio Tablada ocupen una plaza de la zona B, mientras que los de Barrio Sarmiento jueguen en la zona A. Luego le tocó el turno a Leones F.C. quien actuará en la zona B (junto a Central Córdoba).

Habrá dos ascensos. El primero será entre los dos ganadores de cada zona, mientras que el segundo saldrá de un torneo reducido.

Los dos últimos de cada zona jugarán un partido entre sí. El ganador disputará un cotejo frente a un equipo del Promocional Amateur, mientras que el perdedor sufrirá una desafiliación de AFA de forma temporal.

Las zonas de la Primera C

Zona A: Leandro N. Alem, Mercedes, Juventud Unida, Estrella del Sur, Argentino de Rosario, Victoriano Arenas, Sacachispas, Berazategui, Deportivo Paraguayo, Justo José de Urquiza, Defensores de Cambaceres, Puerto Nuevo, Lugano y Centro Español.

Zona B: Atlas, Luján Muñiz, Claypole, Central Córdoba, El Porvenir, Deportivo Español, Central Ballester, General Lamadrid, Sportivo Barracas, Cañuelas, Leones F.C. Yupanqui y Fenix.

Las primeras tres fechas de los rosarinos

Argentino que estará en la zona A debutará como local ante Juventud Unida, en la segunda fecha será visitante de Defensores de Cambaceres, mientras que en la tercera jornada actuará como local ante Leandro Nicéforo Alem.

Por otra parte, Central Córdoba que jugará en la zona B, será visitante de Muñiz en la primera fecha, en la segunda local de Cañuelas y en la tercera tendrá que viajar para medirse ante Atlas.

Mientras que Leones F.C. tendrá su estreno en la categoría contra El Porvenir en condición de local (todavía no se sabe donde jugará en esa condición), en la segunda visitará a Central Ballester, mientras que en la tercera jugará de local contra Claypole.

Los interzonales

El sorteo determinó que en la cuarta fecha Argentino juegue ante Yupanqui, Central Córdoba contra Berazategui y Leones F.C. frente a Centro Español.

En la octava los interzonales serán Central Córdoba vs Centro Español, Argentino ante Atlas y Leones F.C. ante Defensores de Cambaceres.

Mientras que en la fecha 12 Argentino jugará contra Central Córdoba; y Leones F.C. jugará contra Lugano.