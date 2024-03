Despidieron de la TV Pública a Diana Zurco, la primera conductora trans de noticieros

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porqueTTarg/status/1773187604667621845&partner=&hide_thread=false “TV Pública”



Porque echaron a la conductora trans del noticiero de ese canal y así se despidió. pic.twitter.com/AbTJFnnMoH — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 28, 2024

"Ojalá los vuelva a encontrar, tal vez en la radio, en la gráfica o en otra pantalla. Les quiero agradecer a ustedes por el cariño, yo creo que siempre vamos a estar comunicados", comenzó a decirle a su público Diana Zurco, en sus palabras de despedida.

Zurco no sólo fue la primera conductora trans al frente de un noticiero central en Argentina, sino también en el mundo. "No quiero ser la primera conductora trans del noticiero, pero me tocó en la historia para que el día de mañana ya no sea noticia y que sea algo más que naturalizado", afirmó la periodista y activista por los derechos de la comunidad LGBT.

De esta manera, Diana le agradeció al canal, su casa durante los últimos años. "Gracias a la televisión pública por haberme abierto las puertas hace más de 4 años. Fue una oportunidad histórica, se marcó visibilidad", afirmó la conductora, emocionada.

"Siempre me acuerdo de algún mensaje de alguna chica o chico de cualquier parte del país que me dijeron Diana si vos pudiste yo puedo. Hoy en día hay muchas chicas o chicos que están estudiando cualquier carrera que elijan. Si yo pude todos pueden, con estudio, esfuerzo y sacrificio se puede lograr”, cerró Zurco.

Además del noticiero central, conducido por Diana Zurco y Horacio Embón, en la TV Pública se ha paralizado programación con años de historia. Uno de estos programas es "Cocineros Argentinos", show de cocina con un enfoque federal que contaba con más de 15 años en el aire.