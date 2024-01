Debate en Sevilla por una obra de arte religiosa que representa a Cristo

Destinado a ser expuesto por toda la ciudad, el cartel desató de inmediato la polémica en las redes sociales. Numerosos internautas y una asociación católica ultraconservadora denunciaron su carácter “sexualizado”. Este cartel es “una verdadera vergüenza y aberración”, afirmó, indignado, el Instituto de Política Social (Ipse), organización que defiende los “símbolos cristianos” y se opone al aborto.

“Que pida disculpas”

La entidad juzgó al Cristo del cartel como “afeminado” y “amanerado” y pidió su retiro. No contentos con esto, los conservadores exigen una disculpa pública del artista, casi al estilo de la Santa Inquisición. Según su argumento, esta representación no se ajusta “al espíritu de la Semana Santa”.

A estas críticas se unió el líder en Sevilla del partido de derecha Vox, Javier Navarro. En un mensaje en la red social X, dijo que el cartel “buscaba la provocación” y se aleja de su fin, que debería ser “animar a la participación devota de los fieles a la Semana Santa de Sevilla”.

En tanto, más de 10.000 personas firmaron hasta este lunes una petición en la plataforma Change.org, en un llamado a defender la “tradición” y el “fervor religioso” de Sevilla frente a esta obra.

image.png Salustiano y su hijo, que fue el modelo, durante la presentación de la obra, que será el cartel oficial de la Semana Santa sevillana.

Ahora bien, ¿qué dijo el autor del cartel del Cristo de la Semana Santa de Sevilla? En una entrevista con el diario ABC, el autor del cartel, Salustiano García, afirmó que su pintura es “amable, elegante y bella”, y está hecha con respeto. “Para ver sexualidad en mi Cristo hay que estar enfermo”, sentenció y explicó que “no hay nada” en el cuadro que “no esté ya representado en obras de arte de hace un montón de siglos”.

García, cuya obra se expone en galerías de todo el mundo, dijo que había utilizado a su hijo como modelo para el cartel. “Los dos nos hemos reído con toda esta polémica y estamos muy sorprendidos de la politización que se está haciendo del cuadro”, señaló. Cuando se le preguntó si considera revolucionario su cartel respondió: “No, para nada, aunque he leído y oído a gente decir eso. Es una obra amable que no quiere ser revolucionaria. Es dulzura y ternura, yo me muevo en ese territorio”. Salustiano, como se lo conoce en España, agregó: “mi obra es amable, elegante y bella. Y, por lo general, gusta. Me han sorprendido mucho algunas críticas negativas, con una mínima cultura artística que se tenga, y todo el mundo ha estado en iglesias y museos, no hay nada en mi cuadro que no esté ya representado en obras de arte de hace siglos. Creo que la gente que ha hablado mal de mi obra o que ha visto sexualidad en ella, necesita un poco de cultura artística. La escultura del Cristo Resucitado de El Greco lo representa completamente desnudo, con su pene y todo. Si esto se podía hacer en el siglo XVI, me llama la atención que no podamos mostrar a un Cristo como el mío, con su torso desnudo, en el siglo XXI”.

Los socialistas, en el gobierno en España, salieron en defensa del cartel y denunciaron “las expresiones de homofobia y odio” a las que dio lugar, según afirmó Juan Espadas, el líder socialista de Andalucía.

Antecedentes

España despenalizó la homosexualidad en 1978, tres años después de la muerte del dictador Francisco Franco. Desde entonces, se convirtió en uno de los países más abiertos del mundo con la comunidad LGBT+. De hecho, desde 2005, existe el matrimonio homosexual y la adopción para parejas del mismo sexo.

Las procesiones de Semana Santa, que conmemoran la Pasión, muerte y resurrección de Cristo, ocupan un lugar muy importante en España, donde las tradiciones católicas siguen muy presentes, particularmente en Sevilla, considerada la capital de las procesiones religiosas.

Las hermandades que agrupan a los devotos sevillanos no se sumaron a los conservadores y salieron en decidida defensa de la obra de arte. El hermano mayor de la hermandad del Amor, Juan Cruzado, comentó a ABC que "la valoración artística está de más, pues estamos hablando de un pintor de reconocido prestigio internacional, con una trayectoria, estilo y personalidad más que valorados. Vemos por primera vez la imagen de Cristo resucitado como único protagonista del cartel, lo cual ya es una novedad importante a lo que no estamos acostumbrados en la galería de carteles de nuestra Semana Santa, como no estamos acostumbrados a la representación de Cristo de manera tan humana, tan real, tan natural. Y eso es lo que quizá vaya a sorprender más".