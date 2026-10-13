El Vaticano confirmó que al Papa León XIV le extirparon un tumor maligno del pulmón

Según se difundió oficialmente, el examen confirmó el "diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba de los estudios"

Luego del anuncio de que la operación había transcurrido con éxito, el Vaticano dio a conocer el primer parte médico del papa León XIV . El sumo pontífice había ingresado el martes al mediodía al Policlínico Gemelli de Roma para ser intervenido de un nódulo en un pulmón.

"El Santo Padre fue sometido, según lo programado, a una cirugía torácica para lograr una extirpación completa de la lesión. Se le extrajo el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía asistida por video", comienza el comunicado.

En ese sentido, señaló: "El examen confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar , tal como se sospechaba de los estudios".

"El Santo Padre permaneció en el quirófano durante aproximadamente tres horas; la intervención en sí duró cerca de 90 minutos. El procedimiento fue exitoso y no hubo complicaciones. Tras la cirugía, el Papa despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta. El equipo quirúrgico estuvo encabezado por el profesor Stefano Margaritora, asistido por la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella. El equipo de anestesiología estuvo integrado por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello", agregó.

Más temprano, el Vaticano había anunciado que su intervención transcurrió con éxito. "La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

León XIV había ingresado al Gemelli durante las primeras horas de la tarde del martes. Allí quedó bajo seguimiento del equipo médico encargado de la cirugía y comenzó el proceso previo a la intervención que sus especialistas habían recomendado tras detectar la lesión en controles recientes.

El domingo, después del rezo del Ángelus, el Papa había anunciado personalmente que sería sometido a una operación. Explicó que el nódulo estaba bien localizado y que había sido detectado en una fase muy temprana.

Fuentes vaticanas confirmaron el lunes que la lesión se encontró durante una revisión médica de rutina. También adelantaron que el posoperatorio podría extenderse alrededor de una semana, aunque ese plazo podrá ajustarse según la evolución del pontífice.

Cómo fue la llegada del Papa al hospital y la cadena de oración

La llegada del papa León XIV al recinto médico romano estuvo acompañada de mensajes de aliento. Desde temprano, fieles y ciudadanos se acercaron al Gemelli para expresar su apoyo.

Mientras se aguardaban novedades sobre su estado de salud, cientos de fieles iniciaron una cadena de oración en la capilla del hospital. La jornada de plegarias fue liderada por el cardenal vicario Baldassare Reina.

Entre los presentes estuvo el presbítero Angelo Manda, quien subrayó la importancia del respaldo espiritual. "Estamos aquí para traerle nuestra oración así él se recuperará y retomará su misión como anunciador del Evangelio, del testimonio de Cristo. Debemos orar todos por el Papa, por su salud", aseguró.

El gesto de los fieles reflejó la preocupación y el cariño que despierta la figura del pontífice estadounidense y peruano, de 71 años, quien asumió el papado rodeado de expectativas por su perfil renovador.

Qué pasa con la agenda del Papa tras la operación

Las audiencias previstas para los próximos días fueron suspendidas mientras León XIV atraviesa la recuperación. El Vaticano canceló todos los compromisos del pontífice hasta el martes 20 de octubre, según informó el boletín oficial de la Santa Sede.

La suspensión obligó a reorganizar eventos importantes. El Papa no participará en la sesión vespertina de un encuentro internacional sobre la familia, organizado por el décimo aniversario de la publicación de Amoris laetitia.

Además, la misa prevista para este miércoles 14 de octubre en la plaza de San Pedro no será presidida por León XIV. En su lugar, estará a cargo del cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización.

El encuentro reúne a representantes de conferencias episcopales de distintos países. También se modificó la presentación del informe final: León XIV pidió conocer las conclusiones de su publicación para poder ofrecer sus propias reflexiones sobre el documento.

El pontífice había mantenido su agenda con normalidad durante el lunes, antes de ingresar al hospital. Según el boletín diario del Vaticano, realizó siete audiencias por la mañana y recibió a representantes de la Iglesia y de organizaciones internacionales.

El viaje del Papa a Sudamérica y los próximos pasos del pontífice

La evolución del Papa también será seguida de cerca por la proximidad de su viaje a Sudamérica. León XIV tiene previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre, en lo que sería una de sus giras más esperadas desde que asumió el papado.

Hasta el momento, no se anunciaron cambios en esa agenda internacional. Antes de ser internado, el pontífice había ratificado su intención de viajar y había dejado señales de que mantenía en pie la visita a la región.

El Vaticano evaluará posteriormente cuándo podrá retomar sus actividades habituales. La Santa Sede había estimado una internación aproximada de una semana, pero ese plazo podrá modificarse según la evolución del posoperatorio y los resultados de los análisis del tejido extraído durante la cirugía.

Hasta ahora, el Vaticano no indicó que el nódulo sea maligno. La intervención permitirá avanzar con el estudio del tejido y obtener mayores precisiones sobre sus características en los próximos días.

La Santa Sede anticipó que difundirá nueva información sobre el estado de salud del pontífice en las próximas horas. Mientras tanto, León XIV permanece en su habitación del Hospital Gemelli, donde comenzó oficialmente su período de recuperación tras la operación de este martes.