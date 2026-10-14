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Anses: cómo cobrar la Prestación por Desempleo en octubre

Quienes se encuentren en situación de desempleo podrán inscribirse para recibir una ayuda económica de parte de Anses, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en octubre

14 de octubre 2026 · 14:05hs
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La Prestación por Desempleo es una ayuda económica por parte de Anses

La Prestación por Desempleo es una ayuda económica por parte de Anses

La situación para las personas sin trabajo es complicada y por eso la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) intenta brindar apoyo a quienes se encuentran en situación de desempleo a través de su Prestación por Desempleo. En octubre, los montos y requisitos fueron actualizados y es preciso ajustarse a ellos para recibir la prestación.

Este seguro consiste en una ayuda económica que brinda Anses a aquellos trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas. El objetivo es apoyar a los trabajadores mientras consiguen un nuevo trabajo.

La Prestación por Desempleo de Anses es un beneficio esencial que se ajusta al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y se calcula en función del salario que se recibía antes de perder el empleo, con un monto que puede variar según los ingresos previos y el tiempo trabajador.

>>Leer más: Anses actualizó los topes para acceder al SUAF: cómo quedaron en octubre

Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo

En principio, esta ayuda económica está pensada para cualquier trabajador que haya perdido su empleo en función de un despido sin justa causa, finalización de su contrato de trabajo y otros motivos ajenos a su voluntad.

Específicamente, está dirigida a tres grupos de trabajadores. A saber:

  • Empleados en relación de dependencia alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 y sus modificaciones.
  • Trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, regulado por la Ley N.º 26.844.
  • Trabajadores de la construcción comprendidos en el Régimen Nacional de la Construcción.

Cuánto se cobra de Prestación por Desempleo

Mientras que por un lado la Prestación por desempleo contempla los ingresos previos del solicitante y los meses trabajados con aportes, por el otro, Anses confirmó que el cálculo toma como referencia el 75% del mejor salario neto mensual percibido durante los últimos seis meses de trabajo. Al mismo tiempo, responde a ciertos límites: no puede ser inferior al 50% del salario mínimo ni superar el 100% de ese valor.

En ese sentido, el monto mínimo en octubre no puede ser inferior a $195.600 ni superar los $391.200.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

La solicitud para la Prestación por Desempleo se puede hacer de forma presencial o virtual:

Online

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Ir al apartado “Atención Virtual”.
  • Seleccionar “Prestación por Desempleo”.
  • Elegir el tipo de relación laboral y seguir los pasos del sistema.
  • Cargar DNI, documentación requerida y completar una declaración jurada.

Presencial

  • Sacar turno en anses.gob.ar o en una oficina cercana.
  • Presentarse con DNI y los documentos respaldatorios.

>>Leer más: Tarjeta Alimentar de Anses: cuánto se cobra en octubre

Cronograma de pagos de la Prestación por Desempleo

Quienes ya reciban la Prestación por Desempleo, encontrarán el monto depositado en sus cuentas en función del siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: viernes 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de octubre

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