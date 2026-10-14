Empleadas domésticas: Arca implementó una nueva herramienta para liquidar los sueldos

El “recibo asistido” regirá a partir de este jueves y permitirá calcular automáticamente los conceptos salariales del personal doméstico

La nueva herramienta de Arca busca simplificar la liquidación de haberes de las empleadas domésticas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) anunció una nueva herramienta para la liquidación de los sueldos de las empleadas domésticas de casas particulares. Se llama “recibo asistido” y será implementada a partir del jueves 15 de octubre.

La medida quedó asentada en la resolución general 5912, publicada en el Boletín Oficial . Se trata de una herramienta que valúa automáticamente el concepto de la remuneración que debe recibir el empleado . Por su parte, el empleador puede chequear y modificar los importes antes de emitir el comprobante. De esta manera, la confección del recibo de sueldo se simplifica.

No obstante, desde Arca aclararon que la liquidación automática no reemplaza la responsabilidad legal del empleador. Es fundamental que los empleadores controlen los valores calculados e incorporen los adicionales correspondientes a la relación laboral.

Cómo funciona el “recibo asistido”

La nueva herramienta permite cargar los datos del trabajador y del empleador, para luego calcular automáticamente los haberes correspondientes, incluyendo bonificaciones, horas extra y descuentos. También permite aplicar aportes y contribuciones sociales, calcular aguinaldos, vacaciones proporcionales y liquidaciones.

Desde el “recibo asistido” también se podrá previsualizar y generar comprobantes para imprimir o descargar, así como registros de pagos, con la posibilidad de ajustar información (como la fecha, jornada y tipo de remuneración) y exportar datos para informes contables. Además, la herramienta cuenta con una ayuda integrada para guiar los procesos de cálculo.

Esta medida viene de la mano con la norma establecida a fines de mayo que fijó la obligación de digitalizar los recibos de sueldo. A través del nuevo sistema, se contribuye a que los pagos ya no dependan del papel en absoluto y queden registrados en una única plataforma.

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Cómo generar el recibo de sueldo digital

El proceso para generar un recibo de sueldo digital consta de pocos pasos.