La Capital | Información General | sueldos

Cuándo se depositan los sueldos de los estatales de Santa Fe: el cronograma, día por día

A través del Ministerio de Economía se informaron las fechas que integran el cronograma de pagos de los haberes que corresponde a septiembre y que se efectuará durante octubre

29 de septiembre 2025 · 10:31hs
La Provincia dio a conocer el cronograma de pagos de sueldos para los trabajadores estatales

La Provincia dio a conocer el cronograma de pagos de sueldos para los trabajadores estatales

El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, dio a conocer el cronograma de pago a partir del cual los trabajadores estatales recibirán en octubre los haberes correspondientes a septiembre. El pago de sueldos se realizarán en el lapso de una semana hábil.

Será desde el miércoles primero de octubre hasta el martes 7 que la Provincia depositará los sueldos en las cuentas de los trabajadores. En este pago, se incorporará un aumento del 4% acordado en las paritarias por los meses de julio (1,5 %), agosto (1,5 %) y septiembre (1%).

A su vez, por el mínimo garantizado, ningún trabajador percibirá un aumento inferior a $40.000 en los meses mencionados con relación al sueldo de junio.

Cronograma de pagos de los trabajadores estatales de Santa Fe

Miércoles 1 de octubre

  • Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.040.000
  • Escalafón Policial y Penitenciario.

Jueves 2 de octubre

  • Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.040.000
  • Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio

Viernes 3 de octubre

  • Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.040.000
  • Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Lunes 6 de octubre (acreditación en cuenta sábado 4 de octubre)

  • Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.040.000

Martes 7 de octubre

  • Autoridades Superiores: Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.
image
Cronograma de pagos para los trabajadores provinciales en octubre

Cronograma de pagos para los trabajadores provinciales en octubre

