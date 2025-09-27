La Capital | La Región | tercer carril

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Para acelerar el ritmo, se implementó el horario de noche. La mano que va hacia Rosario, entre Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria, ya está completo

27 de septiembre 2025 · 09:26hs
Los trabajos en la autopista avanzan para la colocación del tercer carril.

Los trabajos en la autopista avanzan para la colocación del tercer carril.

Con un 40 por ciento de avance de obra, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe, en el tramo que va desde Rosario hasta San Lorenzo. Durante las últimas semanas implementaron jornadas con trabajo nocturno para obtener mayor ritmo de obras.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, aseguró que “para fin de año se prevé la terminación de la mano descendente que va hacia Rosario, en la totalidad del tramo de 16 kilómetros". Para alcanzar este objetivo, el ministro confirmó que se decidió que algunas tareas se efectúen en horarios nocturnos. 2No será lo que se repita con frecuencia, pero es una alternativa que se probó y pudo resolver algunos contratiempos que ocurrieron", apuntó.

“Por Santa Fe sale más del 70 % de la exportación de granos de Argentina, y la autopista y junto al circuito de puertos, en época de cosecha gruesa, recibe miles de camiones diariamente. Por temporada arriban 1,8 millones de camiones. Por eso, la primera etapa de esta obra, de 16 kilómetros, es muy necesaria para el desarrollo productivo, dado que ordenará el tránsito y otorgará mayor fluidez a los accesos portuarios”, destacó el ministro Enrico.

autopista (1)

Avance de la obra en la autopista

En cuanto al desarrollo de los trabajos, el titular de Obras Públicas precisó que “ya tenemos más de un 40% de avance de la obra, y el tramo de la mano que va hacia Rosario, entre Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria, ya cuenta con los tres carriles completos y asfaltados”.

La obra fue licitada en agosto del 2024, se adjudicó a la contratista Pose SA, comenzó en las primeras semanas de enero de 2025, y demanda a la provincia una inversión que supera los 54.580 millones de pesos.

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, contó: "En esta última semana completamos, en la mano que va hacia Santa Fe, la carpeta final de asfalto entre los kilómetros 8 y 14; es decir que ya tenemos unos 12 kilómetros listos de tercer carril, al que aún le falta pintura y otras pequeñas obras complementarias".

“Además de la pavimentación del nuevo tercer carril y la repavimentación de los carriles existentes, esta obra se complementa con la construcción del alcantarillado transversal, la repavimentación de la banquina externa y la construcción de la banquina interna, mejoras en los accesos y puentes que se encuentran en los primeros 16 kilómetros de la autopista, además de los trabajos para la señalización vertical y horizontal correspondiente”, explicó.

>> Leer más: Fuerte apuesta del gobierno provincial a la obra pública: comenzó la ampliación de la autopista a Santa Fe

autopista (2)

De día, pero también de noche

“Por cuestiones operativas y de avances de la obra, el primer fin de semana de septiembre colocamos asfalto por la noche”, informó Seghezzo. Estos trabajos se realizaron entre el viernes 5 y el lunes 8 de septiembre, y consistieron en la colocación de la base de concreto asfáltico en los primeros 2 kilómetros de la autopista Rosario - Santa Fe.

“Esta modalidad de trabajo fue una alternativa ante ciertos contratiempos, pero si es necesario para que la obra avance con normalidad , no descartamos que se vuelva a realizar otra intervención nocturna”, aseguró el funcionario.

Los tres carriles completos

En la mano hacia Rosario, entre el Km 10.4 y el Km 4.2 ya están completos los tres carriles, con la capa de rodamiento asfáltica. El mismo avance se da entre del Km 8 al Km 14 en la mano hacia Santa Fe. El tercer carril no se encuentra habilitado al tránsito porque aún y restan tareas de señalización.

La mano hacia Rosario, entre el Km 4.2 a Km 0, se encuentra en obras: se realizan tareas de alcantarillado transversal, movimiento de suelo y construcción de capas especiales. Lo mismo ocurre en el tramo que va desde San Lorenzo Centro (Km 16.2) al Km 14, donde están en ejecución las capas especiales de suelo,

En lo que queda de septiembre y hasta el mes de noviembre, se trabajará en completar la carpeta de rodamiento asfáltica entre el Km 16.5 al Km 14 (en ejecución), del Km 14 al Km 10.4 (donde ya están hechos los tres carriles hasta la capa de asfalto de base), y del Km 4.2 al acceso a Rosario (Km 0), para así tener finalizados los 3 carriles en la mano que va hacia Rosario, en los 16.2 kilómetros de la obra.

Noticias relacionadas
Desde la Municipalidad se felicitó a todos los estudiantes, docentes, familias e instituciones que hicieron posible esta nueva edición, consolidando a la Estudiantina Olímpica como un orgullo reconquistense.

Reconquista brilló, cantó y bailó en el cierre de la 32° Estudiantina Olímpica 2025

El objetivo  de la Universidad del Gran Rosario es brindar propuestas académicas que permitan afrontar los desafíos de la inteligencia artificial, la ciencia de datos y el conjunto de las tecnologías exponenciales.

La Universidad del Gran Rosario dictará carreras presenciales en Funes

En Carlos Pellegrini participó de la apertura del nuevo Juzgado de Paz y del Registro Civil, y recorrió la obra de la rotonda en la intersección de las rutas 66 y 40-s.

Pullaro y Scaglia inauguraron obras en localidades del departamento San Martín

“El edificio comienza a mostrar la fisonomía de un cine moderno y funcional, llamado a convertirse en un nuevo punto de encuentro cultural para la comunidad”, expresaron desde la Municipalidad.

Puerto San Martín: la infraestructura del nuevo complejo cinematográfico con cine 4D está en su etapa final

Ver comentarios

Las más leídas

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Lo último

Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Para acelerar el ritmo, se implementó el horario de noche. La mano que va hacia Rosario, entre Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria, ya está completo

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe
Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa
La Ciudad

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas
La Ciudad

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Ovación
Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Por Gustavo Conti
Ovación

Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Ever Franetovich, el emblema de Venado Tuerto que llega a Rosario con el Turismo Nacional

Ever Franetovich, el emblema de Venado Tuerto que llega a Rosario con el Turismo Nacional

Newells: Fabbiani se abraza a un contrato atado con alambre y su ciclo camina por la cornisa

Newell's: Fabbiani se abraza a un contrato atado con alambre y su ciclo camina por la cornisa

Policiales
800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

La Ciudad
Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
Política

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
La Ciudad

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos
Información General

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo
Información General

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde
LA CIUDAD

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Economía

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo
Economía

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
Política

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto