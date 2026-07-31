Spotify lanza el "Modo Running": de qué se trata y cómo activarlo

La nueva función está pensada para personalizar el entrenamiento de los usuarios a través de la música. Los detalles

La música acompaña distintos momentos del día y si hay algo que entendió Spotify es que durante el entrenamiento no puede faltar . Por eso la aplicación lanzó el “Modo Running”, una función pensada para adecuar la reproducción de música al ritmo del cuerpo.

Esta nueva experiencia personalizada transforma las listas de reproducción en sesiones de carrera adaptadas a los objetivos, gustos musicales y ritmo de cada usuario. La función es útil tanto para quienes entrenen para una carrera, salgan a trotar o quieran despejar la cabeza en un paseo tranquilo.

La idea de Spotify es que con “Modo Running” los usuarios puedan dedicar menos tiempo a la elección de la lista de reproducción más adecuada y más tiempo a mover el cuerpo.

Cómo funciona el “Modo Running”

La herramienta está pensada para que la carrera de los usuarios no tenga interrupciones y esté musicalmente adaptada al movimiento. Ofrece música personalizada, sincroniza los ritmos con el tempo que seleccionado por el usuario y cambia de pista sin interrupciones para una banda sonora más fluida y motivadora.

Desde la herramienta, el usuario puede elegir entre 25 ajustes preestablecidos para correr y personalizarlo ajustando el tipo de entrenamiento (como intervalos, ritmo constante o pirámide), la duración, las pulsaciones por minuto y el tipo de música deseada.

La música es infaltable en los entrenamientos de running Foto: Freepik

Quiénes pueden acceder al “Modo Running” de Spotify

La función, recién estrenada, está pensada para los usuarios Premium de iOS en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Suecia, quienes pueden encontrar el “Modo Running” en el Centro de Fitness a partir de hoy. Sin embargo, se espera que esta función se extienda a otros países pasado algún tiempo.

Mientras tanto, los usuarios de Spotify que no residan en estos países e independientemente de su sistema operativo (Android o Apple) podrán disfrutar de funciones muy parecidas dentro de la aplicación.

Simplemente, al buscar “Running” en Spotify, la aplicación recomendará playlist para correr creadas especialmente para el usuario, teniendo en cuenta sus preferencias y sumando algunas sugerencias. Así también, se podrán encontrar playlist públicas creadas por usuarios que también pueden llegar a interesar a los corredores.