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Conmoción en México: una ex reina de belleza fue asesinada y un video apunta a su suegra como responsable

La joven de 27 años fue hallada sin vida en su departamento. Un registro captado por las cámaras de seguridad da información clave sobre el crimen

23 de abril 2026 · 15:09hs
La ex reina de belleza fue asesinada en su departamento en México

La ex reina de belleza fue asesinada en su departamento en México

En las últimas horas, un asesinato generó conmoción en México. Se trata del crimen de Carolina Flores Gómez, la joven de 27 años que en 2017 ganó el certamen Miss Teen Universe Baja California, cuyo caso sumó un elemento clave: la difusión de un video previo al hecho que apunta a su suegra como posible responsable.

El episodio ocurrió el 15 de abril en su vivienda ubicada en Polanco, en la Ciudad de México. Tras un llamado a emergencias, personal médico acudió al lugar, pero solo pudo constatar su fallecimiento. Según las primeras informaciones, el cuerpo de la víctima presentaba varios impactos de balas.

La joven convivía con su hijo de ocho meses, su esposo, Alejandro Sánchez, y su suegra, Erika María Herrera. La causa quedó en manos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que intenta reconstruir qué ocurrió en las horas previas.

En ese contexto, en las últimas horas, se difundió un video registrado antes del crimen. De acuerdo con las primeras interpretaciones, en el video se puede observar a la víctima, a su suegra y a su esposo. En el audio se escuchan disparos y una mujer que dice: “Tú eres mío y ella no”, lo que abrió distintas líneas de investigación y alimentó sospechas sobre el entorno cercano de la víctima.

>> Leer más: Conmoción en Murphy: un hombre fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

El video del asesinato

En medio de la conmoción en México por el asesinato y la investigación en curso, en las últimas horas, comenzó a circular un video en redes sociales que habría sido grabado en el momento del hecho.

El registro proviene de un monitor de seguridad instalado en el departamento de Polanco, en la Ciudad de México, donde ocurrió el crimen. En las imágenes se puede ver a la víctima junto a su perro y a su suegra dentro de la vivienda, manteniendo lo que parece ser una conversación.

En un momento, Carolina Flores Gómez se dirige hacia una de las habitaciones, seguida por su suegra. A partir de allí, ambas dejan de verse en cámara y solo se escuchan sus voces. Segundos después, se oyen varias detonaciones de arma de fuego y un grito.

Tras los disparos, Alejandro Sánchez irrumpe en la escena con el bebé en brazos y, según se escucha en el audio, le pregunta a su madre: “¿Qué hiciste, mamá?”. La mujer, en tanto, responde: “Nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”.

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