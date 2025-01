Vendían droga, ostentaban lujo y fueron detenidos en Punta del Este: así operaba la "banda argentina de los jóvenes ricos"

El grupo, todos conocidos entre sí, se hospedaba en dos hoteles ubicados en Punta del Este: Barradas Park y Park Hotel, cuyas habitaciones, depende la semana de enero, oscilan entre 300 y 400 dólares la noche.

En las redes, exhibían postales de una vida lujosa en Punta del Este, haciendo una ampulosa ostentación de dinero, drogas, alcohol y una profunda autoadoración de la imagen, tanto física como del lugar fotografiado.

"Mi hijo tiene 24 años, ya es grande, pero a su vez es un pichi. Qué sé yo con quién está, qué hace, la verdad no los conozco, nunca les vi la cara. Yo soy la madre, lo voy a defender, pero no diría que me hijo no tiene nada que ver en todo esto. Él me dijo que no, me juró y yo le creo... Pero bueno, tiene compañías, no sé", dijo la madre de uno de los detenidos.

Una de las mujeres liberadas (F.B.) escribió en su Instagram: "Gracias a todos por preocuparse. Fueron días muy duros y feos. Gracias a Dios, estoy acá (Argentina), estoy muy agradecida realmente de estar en mi casa con mi familia". En otro mensaje, agregó: "Por último, no escuchen a nadie, ni noticias ni personas contando el supuesto 'chisme' que para muchos de nosotros fue una desgracia. Nadie tiene idea de lo que pasó. Y para los que hablan sin saber, infórmense antes".