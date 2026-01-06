La Capital | Información General | Empleados públicos

¿Cómo funciona el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Se propone un cambio de paradigma para elaborar estadísticas de prevención y para autorizaciones de ausencias por enfermedad o accidentes

6 de enero 2026 · 12:08hs
Cambios en el sistema de salud laboral para los empleados públicos de Santa Fe

Cambios en el sistema de salud laboral para los empleados públicos de Santa Fe

El gobierno de Santa Fe presentó oficialmente el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal), que se propone mejorar la atención de la salud de los empleados públicos, el mecanismo de licencias y acompañar los procesos de recuperación.

Según la provincia, se busca un cambio de paradigma porque permitirá elaborar estadísticas confiables para trabajar en políticas públicas de prevención y para el empleado resultará más simple realizar la solicitud de licencia por enfermedad o accidente.

El sistema -que será licitado el 10 de marzo- “es innovador e inédito”, señaló en conferencia de prensa la secretaria de Función Pública y Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Malena Azari, de la que también participaron el subsecretario de Higiene y Salud de los trabajadores, Guillermo Coulter; la directora del área del Autoseguro de Riesgo de Trabajo, Laura Primucci y la técnica de la secretaria de Vinculación Territorial, Karin Nebel.

Qué cambia para empleados públicos

Hoy en el Estado existen “más de cinco subsistemas de salud laboral” que aglutinan a los trabajadores de las distintas áreas de la Administración santafesina. Por lo tanto, “existen de forma fragmentada y no dialogan entre sí”, reconociendo que se carece de “historias clínicas y datos confiables e información que permita tener datos estadísticos para trabajar en la prevención y el ausentismo”, señalaron desde la provincia.

El nuevo sistema pasa del modelo de autogestión del trabajador -donde el empleado debe realizar una gran cantidad de trámites-, a "uno innovador y tecnológico" que simplificará la solicitud de licencia al trabajador en momentos de enfermedad y accidente.

Las funcionarias detallaron que actualmente el trabajador debe notificar a su área de trabajo dentro de las dos horas de inicio de la jornada, concurrir a una guardia o centro médico para que lo vea un profesional, solicitar el certificado, estampillarlo y presentarlo dentro de las 72 horas en los lugares donde presta servicios.

sistema integrado empelados públicos
El gobierno santafesino presentó un sistema integral para mejorar la atención de la salud de los empleados públicos

El gobierno santafesino presentó un sistema integral para mejorar la atención de la salud de los empleados públicos

El nuevo método permitirá a través de un sistema tecnológico (App, WhatsApp, o 0800) la notificación del trabajador, a partir de allí un profesional se contactará y le hará preguntas para evaluar la situación de la enfermedad, optando por una atención a través de la telemedicina o la derivación con turno asignado a un centro de salud.

Además es el propio médico quien establece la patología y determina los días de licencia, cargándolos directamente al sistema, mediante el cual se notifica directamente al área del trabajador.

Cómo funcionará

Durante la presentación destacaron que el sistema se organiza en cinco módulos que actúan de manera articulada:

* Plataforma tecnológica y servicio operativo, con digitalización, integración de datos y trazabilidad de cada caso. “Inicia con la denuncia del trabajador con el motivo de la licencia por causas médicas, las que se tomarán dentro de las 24 horas, brindándole asistencia a la consulta durante todo el trámite hasta el alta médica”, explicó la técnica de la secretaría de Vinculación Territorial.

* Servicio de control médico y salud laboral, con evaluaciones integrales y seguimiento continúo. “Luego de su denuncia, cualquier trabajador que manifieste una enfermedad, podrá tener atención médica inmediata con prácticas ambulatorias y provisión de medicamentos”, agregó Nebel.

* Prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con atención adecuada y articulación con el sistema de riesgos del trabajo.

* Juntas médicas, con evaluaciones interdisciplinarias y criterios homogéneos.

* Exámenes médicos periódicos, orientados a la prevención y a la detección temprana. Se podrán dar a partir de criterios médicos, campañas específicas o por alertas epidemiológicas.

