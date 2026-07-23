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Cómo compartir canciones en los estados de WhatsApp

Esta función, relativamente nueva, aún no es conocida por todos los usuarios. El paso a paso para sacarle provecho

23 de julio 2026 · 22:27hs
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Los usuarios pueden compartir canciones en sus estados de WhatsApp

Los usuarios pueden compartir canciones en sus estados de WhatsApp

WhatsApp, como las demás aplicaciones, tiene la enorme misión de seguir reinventándose y actualizándose para ofrecer el mejor servicio posible a sus usuarios. En este marco, hace relativamente poco, la app incorporó una función infaltable para los fanáticos de la música: ahora se pueden compartir canciones en los estados.

Básicamente, la función permite que el usuario comparta las canciones que escucha desde plataformas de reproducción o, incluso, que al subir una foto agregue un clip de música, similar a la forma en la que se pueden agregar canciones en las historias de Instagram.

Es que en definitiva los estados de WhatsApp tienen características semejantes a las historias de Instagram. Ambos tienen una vida de 24 horas y en su composición es posible incluir fotos, texto, dibujos a mano, emojis y ahora también música. Al ser ambas aplicaciones pertenecientes a Meta, cada innovación en una de ellas puede ser trasladada a la otra.

>> Leer más: WhatsApp se renueva: las cinco novedades que trae la app

Sin embargo, pese a las similitudes, la nueva función de WhatsApp mantiene una diferencia clave con respecto a Instagram: la música compartida en los estados está cifrada de extremo a extremo, lo que significa que solo los amigos pueden ver las canciones. Mientras que WhatsApp, por su parte, no puede ver las canciones que comparten sus usuarios.

Esta función ya está disponible en todos los celulares y utilizarla es muy sencillo.

Cómo funciona la opción musical en los estados de WhatsApp

La nueva función aparece visible a la hora de crear un nuevo estado. En ese momento aparecerá entre las opciones un ícono con una nota musical. Al clickearlo, al usuario se le desplegará una pestaña con opciones y un buscador, como una biblioteca musical. Allí deberá elegir la melodía deseada.

De la canción seleccionada se podrá escuchar un fragmento, en concordancia con la duración de los estados. Se pueden publicar clips musicales de hasta 15 segundos para fotos y hasta 60 segundos para videos. El usuario puede elegir qué parte de la canción desea incluir en su estado.

Esta nueva forma de vincular la música a los estados aumenta las posibilidades de expresión del usuario y abre paso a la creatividad a la hora de crear y compartir momentos con amigos.

>> Leer más: Cómo vaciar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en el teléfono

Asimismo, si se desea compartir directamente una canción que se está reproduciendo en alguna plataforma como Spotify o Apple Music, solo basta con seleccionar la pista en la aplicación y darle click al ícono de compartir. Así, se desplegará una lista de medios y aplicaciones en los que se puede difundir la canción. Allí, se deberá seleccionar el botón de “Estados” y automáticamente se dirigirá al usuario a su estado para que edite la pantalla antes de confirmar su publicación. Este mecanismo funciona de la misma manera para compartir canciones en Instagram.

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