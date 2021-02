China solo acepta vender un gran lote de 30 millones de vacunas a Argentina

El trámite confirmaría que la negociación entre ambos Estados avanza pese a que el ministro de Salud, Ginés González García, dijo el miércoles en la Cámara de Diputados que las tratativas están estancadas por desacuerdos.

El presidente Alberto Fernández aguardaría un nuevo contacto con su colega chino Xi Jinping para destrabar las negociaciones. Existirían tres obstáculos, que no son menores: el precio fijado en 40 dólares, el doble del valor de la vacuna rusa Sputnik V, es considerado excesivo por el gobierno argentino; tampoco el gabinete de Fernández acepta la condición de que la compra debe ser por un bloque de 30 millones de dosis y no menos (que servirían para inmunizar a 15 millones de habitantes); y por último Argentina no cede a la exigencia china de que se pague por adelantado cada embarque que se fleta desde Beijing a Buenos Aires.

Si se aceptaran las condiciones chinas, el Tesoro de nuestro país debería separar nada menos que 1.200 millones de dólares para hacer frente a los pagos en las semanas que China complete el envío de las 30 millones de ampollas.

En la Casa Rosada hubo funcionarios desesperados por conocer si las mismas condiciones rigen el contrato que Chile firmó con China, y más frente a la noticia confirmada ayer de que además de los cuatro millones de dosis ya recibidas por el presidente Sebastián Piñera, antes de que termine febrero daría la bienvenida a otro lote mayor, de unos 9 millones de vacunas. Chile debería desembolsar (si el precio es el mismo) un total de 520 millones de dólares.

El pedido de “Registro de Producto” en la Anmat se hizo el último martes 2 y figura bajo otros pedidos para operar vacunas contra el Covid como Janssen Cilag Farmacéutica S.A (para la vacuna de Johnson&Johnson) del 4 de diciembre pasado; el de Pfizer S.R.L (2 de diciembre); el de HLB Pharma Group, con el nombre Sputnik V (2 de noviembre) y el de AstraZeneca S.A. bajo el nombre de AZD-1222 (5 de octubre).

El laboratorio Elea, que ingresó la solicitud, pertenece al empresario Hugo Sigman, amigo del presidente Fernández y de buenas relaciones con la vice, Cristina Fernández. Dicho laboratorio trabajó con los ensayos para experimentar la fase III que Sinopharm hizo en la Argentina con unos 3.000 voluntarios. Su eficacia para combatir la enfermedad es de casi el 80%, según se informó.

Quienes defienden el trabajoso acuerdo con Beijing afirman que Argentina debería pagar lo que China exige, porque después de tantas idas y vueltas con otras empresas y países, sigue sin haber fecha para un plan de vacunación masivo. No llegaron las Sputnik V que se esperaban. Tampoco las de AstraZeneca esperadas ni de ningún otro país.

Precisamente, Fernández evaluaría que China aprovecha la escasa provisión de Sputnik V para forzar un precio que él no está dispuesto a pagar. “Mi idea era que nos enviaran un millón de dosis antes del 15 de febrero. Y ellos quieren que compremos 30 millones de dosis en bloque. No estoy de acuerdo”, habría dicho el presidente en la intimidad de Olivos según publicó ayer el sitio Infobae.

El atraso en un contrato con los chinos que lleva cinco meses, incluso se utilizó como argumento para desplazamiento del embajador de carrera en Beijing Luis María Kreckler por Sabino Vaca Narvaja, cuando el problema estaba en otra parte en el contrato mismo, que no firmó Salud.

Al mismo tiempo, en Casa Rosada y Cancillería experimentaron que a la hora de negociar vacunas en esta carrera internacional que se ha desatado para combatir el Covid-19, la solidaridad que atribuían a China terminó siendo una conversación de índole comercial sobre precios y cantidades.

En gobierno han dado luz verde a seguir negociando con Beijing pero confían en que empiecen a llegar más dosis de Sputnik V, que lleguen las vacunas de AstraZeneca y las del fondo Covax, ya que el país hasta el momento sólo cuenta con 820.000 dosis de la vacuna rusa.

Chile aplicó 225 mil dosis de 4 millones recibidas

Unos 225.000 chilenos recibieron esta semana la primera dosis de una vacuna china contra el coronavirus, al completarse las tres primeras jornadas de vacunación masiva en el país trasandino, que pretende inocular hasta marzo a cinco millones de personas.

El programa de vacunación masiva comenzó con personas mayores de 90 años que acudieron a los más de 1.400 recintos deportivos y médicos establecidos a nivel nacional donde se distribuyeron más de un millón de dosis del laboratorio chino Sinovac de un lote total de cuatro millones que Chile recibió la semana pasada.

“Esto nos llena de orgullo y alegría y nos permite estar en la senda de progreso para lograr derrotar al coronavirus”, dijo el ministro el Salud, Enrique Paris, citado por la agencia de noticias AFP.

Con esta cifra, Chile ya superó las 350.000 personas vacunadas desde que empezó a inmunizar a su personal sanitario el 24 de diciembre, luego de haber recibido un primer lote de 154.000 dosis del laboratorio estadounidense Pfizer/BioNtech.

El proceso masivo continuó ayer con personas entre los 87 y 89 años, y proseguirá diariamente en un orden etario decreciente.

El gobierno espera que a fines de marzo hayan sido vacunadas unas cinco millones de personas, principalmente adultos de más de 60 años, personal de salud y del servicio básico del Estado.