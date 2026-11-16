Tras el fuerte cruce en redes, Wanda Nara y Mauro Icardi compartieron fotos casi idénticas

Este fin de semana, Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez protagonizaron un nuevo cruce en redes sociales, con insultos, reproches y mensajes cruzados a través de historias de Instagram . Horas después del enfrentamiento, tanto Wanda como Mauro compartieron fotografías disfrutando del calor, que muchos usuarios interpretaron como indirectas entre ambos.

Definitivamente, el cruce en redes sociales no pasó desapercibido. Incluso L-Gante, Alexander Caniggia y la hermana de Icardi se sumaron al conflicto y dejaron en claro de qué lado estaban. Sin embargo, después del enfrentamiento, durante el domingo, Wanda Nara y Mauro Icardi realizaron publicaciones que llamaron la atención por su similitud . Ambos compartieron imágenes disfrutando del buen clima, acompañadas de mensajes que sus seguidores interpretaron como indirectas dirigidas mutuamente.

El domingo, después de un conflicto que se convirtió en el centro de la atención mediática durante todo el fin de semana, Wanda Nara compartió una serie de fotografías disfrutando del calor.

La primera imagen fue junto a su hermana, Zaira Nara, donde se las ve a ambas tomando sol en bikini. Minutos después, publicó otra fotografía en la que aparece disfrutando del sol junto a su novio, Martín Migueles.

Casi a modo de respuesta, Mauro Icardi compartió en su cuenta de Instagram un carrete de fotografías desde “La Casa de los Sueños”, junto a la China Suárez. En la primera imagen, el futbolista publicó una selfie desde la pileta. En la segunda, se ve a la actriz disfrutando del agua sobre un inflable, mientras que en la tercera ambos aparecen en traje de baño.

En la descripción de la publicación, el futbolista escribió: “Sunday mood, do not disturb”, que en español significa “Domingo, no molestar”.

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El conflicto del fin de semana

“Me río y voy a seguir riendo de una «mujer» que le dice a otra «negra de mierda», interesada, prostituta y muerta de hambre. Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba el Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos. Que tengan un lindo fin de semana”, escribió la China en una historia de Instagram, acompañada por una foto de ella de niña en la que se la ve haciendo el gesto de silencio.

“Y ya quedó obsoleto el «querés ser como ella». ¿Como quién? Yo soy MILLONARIA, pero en la vida. Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex. ¿Qué le podría envidiar a alguien así? Nada. Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex)”, agregó.

“Yo lo poco o mucho que tengo me lo GANÉ trabajando desde los 6 años. «No tenés dignidad» me dice una «mujer» que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito”, cerró Suárez.

La réplica apareció luego de que se hicieran públicos videos en los que Wanda y Martín Migueles se enfrentan a Mauro Icardi y a Suárez luego de que el futbolista se negara a dejar irse a su hija Francesca, quien le habría pedido a su madre que la fuera a buscar. El enfrentamiento, que estuvo mediado por presencia policial, incluyó amenazas de Migueles y el insulto de la discordia de Nara a Suárez.

“Sos una negra de mierda que estás acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato yo a palos. Idiota. Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”, se escucha decir a Wanda.

Poco después de que la China publicara la historia en Instagram, la conductora de “MasterChef Celebrity” no tardó en compartir su respuesta en redes.

“La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno. Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge y así irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero”, lanzó Nara, también en sus historias de Instagram.

“Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro. Aprendé a chupar pija como yo, así te va mejor. Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo. Te recomiendo que empieces a chupar pija y los alejes del daño”, sumó.

“Alguien que está al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta y mala madre habla de la poca dignidad que tiene. Mostrá el video completo, ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos? A ver si los papis te obligan a cuidar y te judicializan”, agregó en una segunda historia.

“Estás tan desesperada y muerta de hambre que te bancás todo. Salir de testigo cuando no estabas, salir de testigo cuando le quieren sacar los hijos a una madre, meterte con todos los maridos de Argentina, etc. Algunas tenemos más dignidad. Y sí, tengo el 50 porque conmigo se hicieron millonarios, en cambio, al lado tuyo se hundieron todos. Cuidame la casa y mantenela limpia, todos comentan lo sucia que sos. Manteneme el orden que es mía”, sumó Nara.

“Agradecé, moncha, que vivís a costa de lo que le hice ganar al despechado, que te hace nombrar a mi ex. Tan devota ella. Estuve 12 años al lado del que ahora sos devota. Imaginate que sé perfectamente que una vez más te usó. Esta vez, el Instagram porque no serías justo vos tan inútil de hablar de casados ni de un ex mío. Es tan obvio que fue él. Que me supere", cerró la conductora.