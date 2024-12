Dengue: termina el año con escasez de vacunas en Rosario y el escenario no va a mejorar

En las farmacias no hay novedades sobre el arribo de nuevas dosis. En el vacunatorio de Grupo Oroño llegan pocas y cada quince días. El panorama a futuro

En las farmacias hace más de dos meses que no reciben partidas porque no las envía el laboratorio Takeda, que produce esta vacuna. En Grupo Oroño, el único vacunatorio privado que la coloca, van llegado cada quince días, pero en un número mucho menor al solicitado por la institución para cubrir la alta demanda que tienen.

A nivel público el operativo de vacunación que dispuso la provincia de Santa Fe priorizó determinados grupos , por lo que no alcanza a la totalidad de la población. Hasta el momento se inocularon 60 mil personas en toda la provincia, que deben cumplir con determinados requisitos: tener entre 15 y 19 años y vivir en zonas específicas con mayor cantidad de casos de dengue, ser personal esencial (salud, fuerzas de seguridad) o haber tenido la enfermedad en el período 2023/2024. Por lo tanto, la mayoría queda afuera y los que pueden pagarla buscan inocularse de manera privada.

Los pedidos son muchos y hay miles de personas en lista de espera en el sector farmacéutico. En el vacunatorio de Grupo Oroño hacen algunas reservas para pacientes con enfermedades de base o que ya tuvieron dengue. Ante la poca cantidad de vacunas que llegan, decidieron no armar litas y que los interesados se presenten el día que arriban las vacunas, y es por orden de llegada. "Siempre es con prescripción médica", aclaró Gallo.

Rosario viene de atravesar el peor brote de dengue de la historia. Los casos llegaron a más de 60 mil y hubo 17 fallecidos. La situación fue igualmente complicada en casi todo el país y países limítrofes.

Qué pasa con la segunda dosis

Para los que se vacunaron en septiembre, por ejemplo, cuando hubo un pico de demanda, ya se cumplieron los tres meses mínimos exigidos entre cada dosis. Ante la falta, empiezan a preocuparse porque temen no poder tener el esquema completo, que es lo que garantiza la máxima protección.

Laura Gallo, gerente operativo del vacunatorio de Grupo Oroño, explicó que en ese centro de salud lograron completar esquemas a un porcentaje importante pero no a todos los que ya cumplieron los tres meses.

"Fuimos los primeros en traer la vacuna a Rosario. Ya en noviembre de 2023, apenas se autorizó, hicimos una compra y tuvimos dosis de vacunas. Por entonces aplicábamos unas 400 por mes", mencionó.

"Llegamos a colocar 500 por mes, en los picos de demanda", recuerda Gallo. "Ahora nos envían con suerte el 25% de los que pedimos, y ni siquiera nos anticipan cuándo llegan. Hay personas que vienen a preguntar dos o tres veces. Nosotros siempre hemos priorizado el cuidado del paciente pero con esta vacuna las cosas se complicaron, y no fue por nuestra responsabilidad", agregó.

La responsable del vacunatorio se lamentó por no poder cumplir actualmente con el esquema que habían diseñado. "Teníamos todo organizado pero lamentablemente el laboratorio incumplió su parte. Creo que fue un error de cálculo que se profundizó cuando las provincias, y Nación, empezaron a comprar vacunas y también porque vendieron a países como Brasil.

La vacuna Qdenga consta de dos dosis que cuestan cerca de 97 mil pesos cada una y deben colocarse con 90 días de diferencia. Se puede aplicar en personas a partir de los 4 años, según la autorización de Anmat, hayan tenido o no la infección que transmite el moquito Aedes aegypti.

qdenga vacunas dengue.jpg

Fue autorizada en la Argentina en 2023. Tal como lo explicó Gallo, el vacunatorio de Grupo Oroño compró una partida importante apenas Takeda la puso a la venta y por eso empezaron a vacunar el año pasado. En las farmacias empezó a dispensarse este año. El pico de demanda se dio en 2024 cuando comenzó el operativo de vacunación gratuita en Santa Fe. Ahí hubo un efecto "contagio" y la gente se volcó al sector privado a comprarla.

Pocos meses después empezaron las complicaciones para inocularse cuando el laboratorio dejó de entregar partidas.

Las dosis escasean, y eso ha generado ansiedad y preocupación entre la gente: ya sea entre los que quieren vacunarse por primera vez, y los que esperan la nueva dosis que les corresponde.

Algunas personas que viajan a Brasil en los próximos días o semanas se han interesado por las vacunas. Es importante destacar que no es obligatoria para ingresar al vecino país y que además se necesitan al menos 15 días para generar los primeros anticuerpos.

Sin novedades de la vacuna en farmacias

Leonardo Jurado, del Colegio de Farmacéuticos de Rosario, dijo este viernes que "la demanda sigue constante pero no hay vacunas". Agregó: "No tenemos novedades a nivel oficial y hay cierta expectativa porque lleguen a mediados de enero, pero realmente no podemos asegurar nada".

"Lo que más tenemos son preguntas, todos los días, de quienes esperan la segunda dosis" porque para muchos ya se cumplieron los tres meses mínimos entre dosis y quieren tener el esquema completo, que es el que asegura la mayor cobertura frente a la enfermedad que puede transmitir el mosquito Aedes aegypti.

Hace más de dos meses que las farmacias de la ciudad se quedaron sin dosis aunque hicieron los pedidos a tiempo. Sucede que el laboratorio Takeda, el único que las produce en el mundo, se quedó prácticamente sin stock.

Vacunarse contra el dengue, después de un gran brote y a las puertas de una situación que puede ser nuevamente grave es una odisea, por el costo y por la escasez de dosis.